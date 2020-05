”Fallande BNP ska tas med en nypa salt”

När Frankrikes BNP för andra kvartalet nu visar på ett fall på 20 procent jämfört med föregående kvartal måste det vägas upp med att titta på flera andra faktorer för att komma närmare sanningen eftersom utvecklingen går så fort säger Robert Bergqvist till Sveriges Radio.



– Det jag gör nu är att titta på olika typer av snabbindikatorer. Jag tittar på elkonsumtion, jag tittar på trafikflöden och på mobildata. Man kan titta på restaurangbesök, varsel- och konkursstatistik. Alltså allt det man kan följa på daglig basis som faktiskt är bättre indikatorer just nu. Och där ser jag faktiskt en ganska tydlig stabilisering av det här fallet vi har haft nu under framför allt april, men också under början av maj.

– Produktions- och konsumtionsmönster har ändrats och det är svårt för många företag att rapportera vad som faktiskt händer i deras verksamheter. Och mäter vi konsumtion och prisförändringar på samma sätt som vi gjorde före krisen, då kommer vi fånga fel utveckling. Därför ska man ta den här typen av statistikutfall som vi har just nu med en stor nypa salt.

Robert Bergqvist tror att den ekonomiska utvecklingen i många länder faktiskt är något ljusare än den nationella statistiken.

– Jag lägger faktiskt ganska lite fokus på de faktiska BNP utfallen i dag för de är svårtolkade och de kanske till och med ger en missvisande bild av vad som händer just nu i olika ekonomier