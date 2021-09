Exklusivt: Will Biden Make a Historic Mistake at the Fed?

In 1987, Alan Greenspan was appointed by Republican President Ronald Reagan to chair the US Federal Reserve Board of Governors, succeeding Paul Volcker. Eight years later, President Bill Clinton, a Democrat, was impressed by Greenspan’s willingness to use monetary policy to offset his administration’s fiscal retrenchment. This kept growth from...

Vill du läsa vidare? Det här innehållet är en del av Realtid Premium. Nu kan du prova Premium över sommaren för 199 kr (ex moms). Tillgång till allt vårt innehåll på Realtid

Nyheter, analyser, granskningar och reportage för beslutsfattare

Tillgång till Realtids arkiv sedan 2004

Exklusiva erbjudanden från KTH Executive School och Lexly Köp Premium Redan medlem? Logga in här