ESI mycket nära lägstanivån under finanskrisen

Det framgår av EU-kommissionens månatliga rapport, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt Trading Economics enkät väntades konfidensindikatorn noterats till 74,4.

Eurostat uppger att den samlade indikatorn kraschade i april, med den största nedgången under en månad sedan barometern började publiceras 1985. ESI ligger nu långt under sitt historiska snitt på 100 och mycket nära lägstanivån under finanskrisen i mars 2009.