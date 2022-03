Erik Selin tar logistikbolaget SLP till börsen

Bolaget grundades under senhösten 2018 av fastighetsprofilerna Peter Strand (vd), Mikael Hofmann, Greg Dingizian och Erik Selin (ordförande). En kort tid därefter anslöt Christian Berglund som fastighetschef och Nicklas Schmidt som affärsutvecklare. Redan hösten 2020 sa man att man siktade på en börsnotering.

Erbjudandet från SLP riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt. Anmälningstiden i erbjudandet löper från 15 mars till 22 mars. Det framgår av ett pressmeddelande.



Teckningskursen hamnar i intervallet 25,50 till 27 kronor per B-aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 3,9 till 4,1 miljarder kronor före erbjudandet.



Erbjudandet omfattar 27,78 till 29,41 miljoner nyemitterade B-aktier, vilket motsvarar ett belopp om högst 750 miljoner kronor inklusive övertilldelning.



Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, ankarinvesterare, har åtagit sig att teckna B-aktier för 480 miljoner kronor, motsvarande 64 procent av erbjudandet.



SLP:s affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta logistikfastigheter. De övergripande målen är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärdet per aktie om lägst 15 procent och en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet om minst 15 procent per aktie.



SLP:s fastigheter är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna från Malmö i söder till Uppsala i norr. Bolaget ägde vid årsskiftet 70 fastigheter, och hade flera pågående nybyggnadsprojekt. Fastighetsvärdet uppgick till 6,5 miljarder kronor vid årsskiftet.



Carnegie och Nordea är anlitade som finansiella rådgivare.