Erik Selin ny delägare i Hedin Bil

– Bilbranschen är under förändring och vi är just nu inne i en stark expansionsfas både i Sverige och Europa och jag ser mot bakgrund därav mycket positivt på att Erik, utöver sitt styrelseengagemang, även vill bli delägare i bolaget. Med en stark och kompetent delägare i ryggen kan vi expandera betydligt snabbare vilket möjliggör ökad utveckling och internationell expansion”, säger Anders Hedin, vd samt huvudägare I.A. Hedin Bil Aktiebolag, i en skriftlig kommentar.

I samband med att Erik Selin går in som delägare beslutade stämman även om en ny koncernstruktur där samtliga fordonsrelaterade bolag i Hedin-koncernen, via en riktad nyemission till Hedin Group AB, kommer att tillhöra I.A Hedin Bil. Dessa bolag utgörs av Car to Go Sweden AB, Unifleet AB, Mabi Mobility AB, Hedin MG Sweden AB, Hedin HMC Motor Company AB, Hedin Automotive Switzerland AB, Klintberg & Way Group AB, Hedin IT AB med samtliga dotterbolag till dessa bolag, samt aktieinnehav om ca 23 procent i Pendragon PLC och ca 24 procent i Lasingoo Sverige AB. Det framgår av ett pressmeddelande.

Efter det att de ovanstående emissionerna är genomförda kontrolleras 75 procent av aktierna i I.A. Hedin Bil av familjen Hedin.

Genom omstruktureringen kommer I.A. Hedin Bil-koncernen att öka sin årliga omsättning med cirka 10 miljarder kronor och beräknas nå en total omsättning om ca 35 miljarder kronor och en försäljning om ca 125 000 fordon i Europa för 2021.

–Jag har varit engagerad i I.A. Hedin Bils styrelse under några år och följt den spännande utvecklingen av Hedin-koncernen, och jag är väldigt glad och positiv över att få fortsätta resan med koncernen och Hedin-familjen även som delägare, säger Erik Selin i en presskommentar.