EQT Ventures storinvesterar i svensk-kinesiska tech-underbarnets startups

EQT Ventures och C Ventures har lett en 70 miljoner dollars kapitalanskaffningsrunda i det London-baserade konsumentelektronikbolaget Nothing. Det framgår av ett pressmeddelande. Grundaren av Nothing är den svensk-kinesiska entreprenören Carl Pei som tidigare var med och grundade den kinesiska mobiluppstickaren OnePlus, som under sitt första verksamhetsår omsatta inte mindre än 2,5 miljarder kronor.

Även GV, Future Shape, Gaorong Capital och Animoca Brands har deltagit i senaste B-rundan. Kapitalet avser Nothing att använda till att skala upp sitt produktekosystem, i synnerhet i samarbete med Qualcomm, samt etablera en design-hub i London som ska ledas av Adam Bates, tidigare head of design på vitvarubolaget Dyson.

Nothing har sålt 400 000 exemplar av bolagets första produkt, ett par trådlösa klimatneutrala in-ear-hörlurar.