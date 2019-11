EQT slår ihop bredbandsbolag

EQT slår ihop bredbandsbolag

IP Only slås ihop med Glocal Connect bara månader efter att EQT köpte bolaget av sig självt. Det var i maj i år som EQT köpte IP Only för 18 miljarder av sig självt. Ägandet flyttades från EQT:s midmarketfonder till riskkapitalbolagets infrastrukturfonder. I infrastrukturfonderna ligger sedan 2017 Glocal Connect och nu slås de två bolagen ihop. Det rapporterar Dagens Industri.

UG får Stora journalistpriset för Swedbank-granskningen

SVT-programmet Uppdrag granskning har tilldelats Stora journalistpriset i kategorien ”årets avslöjande” för sin granskning av Swedbank och penningtvätten.

Bakom granskningen finns Realtids tidigare chefredaktör Per Agerman, Joachim Dyfvermark, Axel Gordh Humlesjö och Linda Larsson Kakuli.

Annons

Annons

Juryns motivering löd: ”De gör rent hus med banken som var tvättomat för aktörer högst upp i den kriminella näringskedjan”.

"Utflöde av 29 PPM-miljarder på väg att tynga kronan"

Det så kallade PPM-flödet kommer sannolikt att göra att kronan tappar mot euron i början av december, skriver SEB-ekonomen Elisabet Kopelman. Hon syftar på Premiepensionsmyndighetens årliga placering av pengar i de fonder svenska pensionssparare valt, där vanligen två tredjedelar är utländska.

SEB beräknar att det i år kommer att leda till ett utflöde av 29 miljarder kronor från den 9 december. Det rapporterar Omni.

Hembla avråder Vonovias bud

Fastighetsbolaget Hemblas oberoende budkommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Vonovias bud. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi noterar uttalandet från den oberoende budkommittén. Inte desto mindre är vi övertygade om att vårt erbjudande är en god möjlighet för Hemblas aktieägare att realisera värde, och vi kontrollerar redan 72,3 procent av rösterna i bolaget, säger Vonovias vd Rolf Buch i en skriftlig kommentar.

Pandox förvärvar sju hotellfastigheter i Tyskland

Hotellfastighetsbolaget Pandox har ingått avtal om förvärv av sju hotellfastigheter med totalt 1 532 rum i Tyskland av HR Group. Totalt transaktionsvärde uppgår till cirka 290 miljoner euro, 3,1 miljarder kronor, exklusive minoritet. Förvärvet förväntas finansieras av kassa och nya banklån. Hotellen kommer fortsatt drivas av HR Group under fasta hyresavtal med indexering som senast 2024 övergår till omsättningsbaserade hyresavtal med goda miniminivåer. Hotellen förväntas bidra med cirka 16,5 miljoner euro i hyresintäkter och 16,4 miljoner euro i driftnetto, mätt i årstakt. Förvärvet förväntas slutföras i det fjärde kvartalet 2019.

– Förvärvet förstärker också Pandox marknadsposition ytterligare på den enskilt största hotellmarknaden i Europa, säger Anders Nissen, CEO för Pandox i en skriftlig kommentar.

Pandox har under de senaste sex månaderna ingått avtal om fyra förvärv av totalt 13 hotellfastigheter med sammanlagt 2 834 rum i Tyskland och Nederländerna. Totalt förvärvsvärde uppgår till cirka 537 miljoner euro med en initial direktavkastning i intervallet cirka 5,4-6,5 procent. Hittills har endast ett av förvärven slutförts.

Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

"Aramco har säkrat 187 miljarder"

Bara fem dagar in i noteringsprocessen har den saudiska oljejätten Saudi Aramco fått in motsvarande 187 miljarder kronor, uppger bankkällor för Reuters.

Av dem ska privata investerare, som ska vara 1,8 miljoner till antalet, bidragit med 37 miljarder kronor.

Det är Samba Capital, en av de banker som är inblandade i börsnoteringen, som nu går ut med uppgifter om hur mycket kapital Saudi Aramco har fått in från investerare. Det rapporterar Dagens Industri.

Noteringsprocessen pågår till och med den 4 december innan bolaget går upp på Riyadhbörsen i mitten av månaden. Värdet på bolaget väntas bli motsvarande 1.700 miljarder kronor.

Klarnas vd: "Vi är inte ett lönsamt bolag"

– Vi är inte ett lönsamt bolag och vi kommer inte att göra en vinst i år. Men det är ett väldigt medvetet beslut, i och med att vi gör kraftiga investeringar, säger Sebastian Siemiatkowski till Di Digital.

Han menar att hela bankindustrin har kommit in i en ny fas, där de närmsta åren blir avgörande och att det nu ärrätt tidpunkt för ett bolag som Klarna att lägga pengar på att försöka växa, expandera till nya marknader och vinna marknadsandelar.

Svagt nedåt på Wall Street

Börserna på Wall Street handlades svagt nedåt under torsdagen. Dow Jones storbolagsindex var vid stängningen ned 0,2 procent till 27.766. Det bredare S&P 500 tappade 0,2 procent till 3.103, och Nasdaqs kompositindex sjönk 0,2 procent till 8.506. Sektorsvis gick det bäst för energibolag, medan fastighetssektorn och detaljhandel agerade sänken. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Ny utredning om EU-tullar övervägs

Trump-administrationen överväger att starta en ny utredning av handeln med EU, samtidigt som tidsfristen för biltullarna rört sig mot sitt slut. Det rapporterar Politico och hänvisar till källor med insyn.

Ett beslut gällande de europeiska tullarna skulle ha tagits den 14 november, men när tidsgränsen passerades har frågetecken höjts kring frågan om administrationen kan fortsätta utnyttja tidigare lagstiftning för att ta nya beslut om tullar.

Nordea Danmark inför negativ inlåningsränta

Nordea i Danmark inför negativ inlåningsränta, -0,75 procent, för danska privatkunder med inlåning överstigande 750 000 danska kronor.

Den nya negativa inlåningsräntan införs den 1 februari 2020.

"Ränteförändringen berör bara den danska marknaden och påverkar inte kunder i Sverige, Norge eller Finland", skriver Nordea.

Netanyahu kommer att åtalas för mutbrott

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer att åtalas för mutbrott, bedrägeri och trolöshet. Nyheten kom igår kväll och sätter Israel än mer i ett politiskt ovisst läge efter att två val, i april och september, inte resulterat i någon regering. Det rapporterar Sveriges Radio.

Korruptionsanklagelserna har jagat Netanyahu i flera år och tvingat honom att ägna tid åt sin egen politiska överlevnad. Det senaste nyvalet i Isreal anses vara en direkt följd av att Netanyahu velat skaffa sig immunitet i parlamentet knesset, nu befinner sig landet i ett slags politisk förlamning sedan inte heller valet i september resulterat i någon regering. Israel står nu inför ett möjligt tredje val - i mitten på mars.

Peter Hellgren utsedd till östra Sveriges främste entreprenör

Under torsdagskvällen utsågs Peter Hellgren, grundare och vd för Consid AB, till östra Sveriges främste entreprenör i EY:s utmärkelse EY Entrepreneur Of The Year. Under kvällen utnämndes dessutom Frida Alexandersson från Westal AB i Bankeryd till ”Årets kvinnliga stjärnskott”, Henrik Fältmars från Norrköpingsbolaget Ståthöga MA Teknik AB blev ”Årets manliga stjärnskott”. Familjen Törefors från HangOn (Gnosjöpuls AB) i Hillerstorp mottog SEB:s pris för ”Bästa internationella tillväxt”.