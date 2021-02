Embracer förvärvar Easybrain för 640 miljoner dollar

Gamingbolaget Embracer har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det Cypern-baserade Easybrain Limited genom betalning med egna B-aktier för en initial köpeskilling uppgående till 640 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 125 miljoner dollar. Det framgår av ett pressmeddelande.



Säljarna, Easybrains ledning, Peter Skoromnyi, Matvey Timoshenko och Oleg Grushevich, kommer efter transaktionens slutförande tillsammans att bli tredje största aktieägare i Embracer. Easybrain kommer att bli Embracers åttonde operativa koncern och kommer fokusera på mobilspel där verksamheten även fortsättningsvis kommer att drivas av den nuvarande ledningsgruppen.



Easybrain rapporterade intäkter på 210 miljoner dollar 2020 med ett rörelseresultat ebit på 70 miljoner dollar. Easybrain har sitt huvudkontor i Limassol, Cypern, samt ett kontor i Minsk, Belarus och har totalt 230 anställda.



Easybrain är en utvecklare av mobilspel med huvudfokus på reklambaserade pussel- och logic game-speltitlar. Easybrains speltitlar har mer än 750 miljoner installationer och 12 miljoner dagliga aktiva användare över 15 live-spel.



Den maximala köpeskillingen uppgår till 765 miljoner dollar på kassa- och skuldfri basis. För att erhålla den maximala köpeskillingen kommer ackumulerat ebit under en sexårsperiod att behöva överstiga 600 miljoner dollar.



- Jag är förväntansfull över att få välkomna Peter, Matvey, Oleg och hela Easybrain-teamet till Embracer-familjen. Easybrain är en tillväxtverksamhet med en marknadsledande position inom segmentet för pussel och logic game-genren. Bolaget har stor erfarenhet och är en projektdriven verksamhet med en överlägsen tech-plattform och UA-förmåga i världsklass. Vi är imponerade över deras förmåga att upprepade gånger utveckla globalt ledande spel inom sina respektive kategorier inom pussel och logic game-genren. Genom Easybrain har vi tagit ett viktigt steg i att utöka Embracers free-to-play-verksamhet, säger Lars Wingefors, medgrundare och vd för Embracer Group.



Embracer emitterar initialt 27,21 miljoner nya B-aktier och tilläggsköpeskillingen kan motsvara 5,31 miljoner nya aktier. Vederlagsaktierna och tilläggsaktierna emitteras till ett pris om 197,57 kronor per aktie. Transaktionen är föremål för vissa villkor, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, och förväntas genomföras om cirka två månader.

