Elmotorcykel-startupen Cake tar in över en halv miljard − AMF ny delägare

Svenska startupen Cake, specialist inom batteridrivna motorcyklar, tar in 60,5 miljoner dollar, motsvarande 539 miljoner kronor, i en runda ledd av pensionsbolaget AMF. Det rapporterar DI.

AMF investerar 200 miljoner kronor för en andel om 10 procent i bolaget. Även befintliga investerarna Creandum och Headline deltar i rundan.

− Jag ser oss som mer Patagonia än Kawasaki. Den befintliga motorcykelkulturen attraherar en bensinstinn marknad. Det är fördelen för oss som inte är en del av den historien, med en marknad som i allt högre utsträckning väljer leverantör utifrån ett värderingsperspektiv, säger Cakes grundare Stefan Ytterborn, till DI.

Cake, som under 2020 sålde 400 fordon, siktar på att tredubbla denna siffra under 2021 och att sälja 50 000 elmotorcyklar per år inom fyra år och hela 200 000 år 2030.