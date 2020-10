Efter Realtids granskning – Pareto ställer frågor till Svante Kumlin om EEW

Realtid har i ett par artiklar ( Frågetecken kring Paretos nya storkund EEW , EEW:s svenska solsäljare) berättat om hur aktier i solenergibolaget EEW Eco Energy World har sålts till svenska investerare med löften om en nära förestående börsnotering. Som extra dragplåster har EEW även berättat om ett stort finansieringsprojekt med investmentbanken Pareto Securities . Projektet, som gäller finansiering av ett dotterbolag till EEW , presenterades i juli.

Men det visar sig att Pareto inte känt till den svenska försäljningen av aktier, något som banken inte varit engagerad i. Paretos compliancechef Bjørn Haakon Steive skriver i ett mejl till Realtid att banken nu har vänt sig direkt till Svante Kumlin med svar på frågor om uppgifterna som framkommer i artiklarna:

"I ljuset av de upplysningar som framkommer i artiklarna i Realtid har Pareto Securities begärt svar och kommentarer från Svante Kumlin", skriver Bjørn Haakon Steive.

Pareto kommenterar också det stora finansieringsprojektet som EEW kommunicerade i ett pressmeddelande den 3 juli i år. Enligt Pareto är avsikten att ta in pengar till ett bolag som i nästa steg ska köpa in solparksprojekt från EEW. EEW ska ha en ägarandel i detta bolag men inte vara huvudägare.

Enligt Pareto kräver finansieringen en tillfredsställande granskning av de solparksprojekt som är aktuella att köpa från EEW:s portfölj. Det handlar om en teknisk, finansiell och juridisk granskning. Detta arbete är inte klart trots att det gått åtminstone fyra månader sedan samarbetet inleddes.

"Detta är en pågående process som inte är slutförd, och det finns ingen deadline för när detta arbete ska vara genomfört. Ett eventuellt genomförande av transaktionen är villkorat av en tillfredsställande due diligence", skriver Bjørn Haakon Steive.

Beskedet stämmer inte överens med den information som spreds vid det investerarmöte som Realtid deltog på i förra veckan. Då presenterade Lars Nicholls EEW för en grupp investerare som erbjöds att köpa aktier för 1,5 euro styck. På mötet hette det att EEW hade kommit överens med Pareto om att ordna finansieringen. Detta, inklusive en börsnotering, väntades blir klart redan under november månad.

– Pareto håller på med den kapitaliseringen nu och målet är att notera bolaget på Oslobörsen under november månad, nästa månad, förklarade Lars Nicholls.

EEW har via sin advokat i London vid upprepade tillfällen förnekat att någon marknadsföring av EEW-aktier pågår med bolagets vetskap. Vi kan därför inte slå fast att det Lars Nicholls uppger stämmer. Lars Nicholls har inte gått att nå för en kommentar trots upprepade förfrågningar.

Nicholls har dock tillgång till annan uppdaterad information om EEW, inklusive en 21-sidig presentation på engelska daterad september 2020. I denna står det så här om Pareto-uppdraget:

"EEW have mandated Pareto Securities (a leading Norwegian investment bank specialized in energy) to raise debt and equity to establish the IPP. Upon completion of the capital raise the IPP will be listed on the Oslo stock exchange, targeting autumn 2020."

EEW uppger att bolaget inte kan lämna några närmare detaljer om Pareto-projektet i nuläget. Henry Wilson på den brittiska pr-byrån Buchanan skriver så här i ett meddelande till Realtid:



"The preparations for the public listing is comprehensive in a transaction of this nature. We cannot provide an update on financial close at this stage but is also proceeding as planned during Covid-19 capital markets."

PER AGERMAN

ANNELIE ÖSTLUND