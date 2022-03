"Efter några få dagars krig så är Ryssland bankrutt"

Han fortsätter. ”Efter några få dagar krig så är Ryssland bankrutt. Även om Putin drar tillbaka sina trupper idag – så kommer marknaden att kräva enorma riskpremier i många, många år. Ett pris som varje ryss kommer att få betala för resten av livet.”

Någon bekräftelse på att en betalningsinställelse har skett har inte kommit, men spekulationer om detta har tagit fart. Russia default 'extremely likely' if Ukraine crisis worsens, banking lobby says | Reuters