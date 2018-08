Eastnine ökar resultatet

I dag presenterar Eastnine delårsrapport för andra kvartalet 2018. Av rapporten framgår det att resultatet för det andra kvartalet uppgick till 0,6 miljoner euro, jämfört med -5,4 miljoner euro samma period i fjol. Detta motsvarar ett resultat per aktie om 0,02 euro jämfört med -0,22 euro samma period i fjol.

"Efter en intensiv början på året, med en transaktionsvolym om totalt 72 MEUR i det första kvartalet, ägnade vi det andra kvartalet åt att jobba med förvärvspipelinen och att ta över förvaltningen av de nyförvärvade fastigheterna i Riga. Vår växande fastighetsportfölj fortsatte att utvecklas väl, och har med nästan full beläggning gett en avkastning på eget kapital om 11,5 % i segmentet de senaste tolv månaderna, med en låg belåningsgrad på i snitt 35 %", skriver vd Kestutis Sasnauskas.

Under kvartalet skrev modeföretaget Melon Fashion Group ned med -2,4 miljoner euro på grund av utbetald utdelning under kvartalet samt omräkning från rubel till euro. Under perioden skedde även en värdeförändring hänförliga till innehaven i 3Burés om 0,6 miljoner euro, ertas om 1,1 miljoner euro, 3Burés development om 0,2 miljoner euro, Alojas Biroji om 0,5 miljoner euro, East Capital Property Fund II om -0,2 miljoner euro och Est Capital Baltic Property Fund III om 0,5 miljoner euro.

Annons

Annons

”I investeringsverksamheten såldes resterande fondinnehav i East Capital Global Frontier Markets Fund för totalt 3,7 miljoner euro samt kostnader om 0,9 miljoner euro, vilka i sin helhet är hänförliga till moderbolaget”.

Finansiella intäkter och kostnader uppgick till totalt +0,3 miljoner euro.

Substansvärdet per aktie minskade med 0,16 euro per aktie eller 1,5 procent under andra kvartalet 2018.

Eastnine siktar på att helt och hållet fokusera på direktägda fastigheter och bli ett renodlat fastighetsbolag till år 2020. Värdeförändringen i detta segments substansvärde var +2,2 procent under andra kvartalet och +2,8 procent under halvårsperioden. Eastnines genomsnittliga årliga avkastning på investeringarna i segmentet är 11,8 procent, negativt påverkad av den låga belåningsgraden, framgår det av rapporten.

Det totala fastighetsvärdet ökade till 149,6 miljoner kronor från 107,5 miljoner kronor vid årsslutet 2017.

Konsoldiderat driftnetto var 1,94 miljoner euro i kvartalet och 3,33 miljoner euro för första halvåret 2018. Detta är en ökning om 83 procen jämfört med samma period i fjol.

Segmentets belåningsgrad uppgick till 37,2 procent den 30 juni 2018.

Segmentet fastighetsfonder ökade verkligt värde med +2,1 procent under andra kvartalet och +4,7 procent under halvårsperioden till 41,8 miljoner euro. Total årlig genomsnittlig avkastning på Eastnines investeringar i segmentet uppgår till 10,4 procent.

I segmentet övriga där modeföretaget inkluderas minskade det verkliga värdet med 2,9 procent för andra kvartalet och 1,9 procent för halvårsperioden.