DNB rekryterar tungt

Petra Karmteg är en av DNB:s senaste rekryteringar. I rollen som COO och "head of business support" kommer hennes uppdrag vara att ytterligare effektivisera och förbättra verksamheten. Hon har tidigare haft ledande roller inom Storebrand, SPP och Accenture.

– Banksektorn står inför stora utmaningar speciellt med fokus på digitalisering och hållbarhet. Jag tycker om att utveckla och förbättra och ser fram emot att få göra det på DNB, säger Petra Karmteg, i en skriftlig kommentar.

Tidigare under våren har Claudia Rocklind anställts som Head of risk & quality. Hon kommer närmast från Danske Bank, där hon var i sex år, senast som Head of Group Non-Financial Risk Wealth Management.

Daniela Loukarova Öhbom har anställts som kapitalmarknadsjurist på DNB Legal. Hon kommer närmast från Swedbank där hon var i åtta år.

Matilda Leidefeldt har börjat på DNB Markets Investment Banking Division. Hon kommer närmast från Nordea där hon jobbat i fem år bland annat på Corporate & Investment banking.

– Vi är glada över att ha lyckats rekrytera så många nya medarbetare till vårt team i Sverige. DNB Sverige befinner sig i en expansiv fas och de nya medarbetarna kommer att passa bra hos oss i samband med våra ambitiösa mål att växa, säger Elisabeth Beskow, DNB:s Sverigechef.

Elisabeth Beskow kom själv till DNB i början av 2019 efter sju år på Swedbank.

DNB Northern Europe med cirka 500 anställda, där Sverige står för den största delen, har flyttat fram sina positioner det senaste året. Inom billeasing ökade DNB med 15 procent under förra året. Och resultatet för hela verksamheten ökade med 20 procent 2019 jämfört med året före.

Andelen kvinnor som rekryterades till DNB Sverige ökade med 45 procent mellan 2018 och 2019.