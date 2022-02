Dessa advokater blev av med titeln under 2021

Under 2021 minskade antalet anmälningar till Advokatsamfundets disciplinnämnd jämfört med året före. Totalt 476 anmälningar mot advokater kom in, vilket är 13 procent mindre än under 2020.

De flesta av ärendena avgjordes av någon av de tre prövningsavdelningar som finns inom disciplinnämnden, men ett antal hänsköts till disciplinnämnden i...