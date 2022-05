Enligt Ek ska investeringen återspegla hans starka tro på bolaget och vad man håller på att bygga.

”Jag tror att de bästa dagarna ligger framför oss”, sade Ek som tillade att han inte är tvingad att offentliggöra sina köp på grund av bolagets utlandsstatus, men att han ändå ville göra detta känt för aktieägarna.

Spotify har backat 70 procent på börsen sedan toppen i februari förra året.

I’ve always been vocal about my strong belief in Spotify and what we are building. So I am putting that belief into action this week by investing $50M in $SPOT. I believe our best days are ahead…

— Daniel Ek (@eldsjal) May 6, 2022