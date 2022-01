Cyberattackerna i Sverige ökade med 153 procent under 2021

Utbildnings- och forskningssektorn tillhör den mest drabbade branschen globalt med i genomsnitt 1 605 attacker per vecka vilket betyder att cyberattackerna i branschen ökade med 75 procent jämfört med 2020. Därefter kommer myndigheter och försvar med i genomsnitt 1 136 attacker per vecka, vilket motsvarar en ökning på 47 procent jämfört med 2020. Den tredje mest drabbade branschen globalt är kommunikationsbranschen med i genomsnitt 1 079 attacker per vecka, vilket innebär en ökning på 51 procent jämfört med 2020. Det visar färsk statistik från Check Point Research (CPR).

Sverige som land hade i genomsnitt 771 attacker per vecka vilket betyder en ökning på 153 procent jämfört med 2020. Tillverkningsindustrin är den mest drabbade branschen i Sverige med i genomsnitt 1 086 attacker per vecka vilket motsvarar en ökning på 31 procent jämfört med 2020. Därefter kommer myndigheter och försvar (944 attacker per vecka, 148 procent) samt detaljhandeln (416 attacker per vecka, 110 procent).

– Det som är mest alarmerande är att vi ser några av de mest centrala samhällsinstitutionerna på listan över de värst drabbade branscherna, säger J Vi bedömer att dessa siffror kommer att öka under 2022 eftersom hackarna fortsätter att förnya sig och hittar nya avancerade metoder, särskilt inom ransomware, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef Check Point Software Technologies i en skriftlig kommentar.