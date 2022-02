"Collector AB har spelat ut sin roll som moderbolag"

Fusionen görs i syfte att förenkla koncernstrukturen, effektivisera utnyttjandet av interna resurser samt optimera kapitalpositionen. Collector AB kommer genom fusionen att absorberas av Collector Bank, som återstår som det övertagande bolaget efter fusionen. Verksamheten i koncernen förblir oförändrad. Avsikten är att genomföra fusionen under andra halvåret 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.



Collector har sedan hösten 2019 renodlat verksamheten och är idag en bank specialiserad på finansieringslösningar för företag och privatpersoner med särskilt fokus på små och medelstora företags behov.



"Efter försäljningarna har Collector AB spelat ut sin roll som moderbolag i Collector-koncernen då all operativ verksamhet bedrivs i Collector Bank, inklusive dess filialer", skriver bolaget.



En fusion innebär operativa fördelar och effektivitetsvinster då Collector-koncernen inte kommer att behöva rapportera och publicera separat finansiell information för både Collector AB och Collector Bank. Utöver de operativa fördelarna kommer även de av Collector Bank utgivna primär- och supplementärkapitalinstrumenten att bli fullt medräkningsbara i den konsoliderade kapitalbasen.



All verksamhet i Collector-koncernen uppges förbli oförändrad efter fusionen då all operativ verksamhet idag bedrivs i Collector Bank, inklusive dess filialer. Det innebär också att koncernens dagliga verksamhet ur ett kundperspektiv kommer vara oförändrad.



I samband med fusionen kommer aktieägarna i Collector AB att erhålla motsvarande antal aktier i Collector Bank. Efter fusionen kommer aktierna i Collector Bank att handlas på Nasdaq Stockholm och aktierna i Collector AB kommer att avnoteras och bolaget att upplösas.

Erik Selins Balder äger 44,10 procent av röster och kapital och är Collectors största ägare. Erik Selin är som privatperson tredje största ägare med 9 procent av röster och kapital.