Cindrigo gör nytt noteringsförsök i London

Svenskättade sopförbränningsföretaget Cindrigo och Londonbörs-noterade Challenger Acquisitions har kommit överens om att göra ett nytt försök att slå ihop bolagen. Upplägget liknar den affär som parterna försökt driva igenom sedan förra hösten men som skjutits upp flera gånger för att sedan avbrytas helt tidigare i år.

Det handlar om ett omvänt förvärv för att komma åt börsplatsen, en så kallad köksvägsnotering, där Challenger köper Cindrigo med nytryckta aktier och konvertibler vilket medför att Cindrigos nuvarande ägare får drygt 96 procent av det sammanslagna bolaget.

Challengers aktieägare godkände den nya överenskommelsen vid en stämma på måndagen denna vecka inklusive att Challenger döps om till Cindrigo Holdings Limited vid en slutförd affär. Cindrigos aktieägare är kallade till en stämma 29 juni.

Före detta Eniro-chefen Lars Guldstrand, som är storägare i Cindrigo och sitter med i ledningen på båda bolagen, säger så här i en engelsk kommuniké från Challenger: "Although this process has taken longer than originally anticipated, the Board and I are satisfied that this new agreement we have entered into is the best possible deal for Challenger’s shareholders and is one that will eventually lead to the successful reverse takeover of Cindrigo."

Affären är komplicerad då både en domstol i Kanada samt Storbritanniens Takeover Panel måste godkänna upplägget. Om allt går enligt plan väntas sammanslagningen vara slutförd om ungefär en månad.

För att klara av den nya noteringsprövning som Londonbörsen därefter kommer göra måste bolagen publicera ett prospekt men också visa att det finns kapital nog att driva verksamheten vidare under de kommande tolv månaderna.

För att klara detta kommer Cindrigo att genomföra en nyemission under sommaren. Dan Olofssons bolag Danir, som är största ägare, har åtagit sig att gå in med upp till 1,5 miljoner pund. Erbjudandet riktar sig till samtliga befintliga ägare vilket gör att bolaget som mest kan ta in upp till 2,1 miljoner pund. Priset per aktie är satt till 10 brittiska pence.

Dan Olofsson äger 36,9 procent av Cindrigo före nyemissionen enligt senast tillgängliga uppgifter men han kan alltså utökad ägandet om övriga ägare inte tecknar sig för sina andelar full ut.

Beskedet om det återupptagna noteringsförsöket och nyemissionen är av stort intresse för den skara småägare som finns i Sverige sedan flera år. Även fler svenska konkursbon, däribland Amarant Mining, har innehav i Cindrigo vilket Realtid rapporterat om tidigare.