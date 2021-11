ChargePanel siktar på börsen

SaaS-bolagets mjukvara underlättar för företag och privatpersoner som kör elbil, har fordonsparker av elbilar eller har laddstolpar och är på så sätt med och bidrar till en förbättrad miljö. Nu finns det möjlighet att teckna aktier i bolaget som står inför en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market.

Elbilsmarknaden växer så det knakar. Pandemin slog hårt mot den traditionella bilindustrin och försäljningen i Europa backade med 22 procent under 2020, samtidigt dubblerades försäljningen av nya elbilar. Europa förväntas ha 40 miljoner eldrivna personbilar på vägarna fram till 2030, vilket ger en enorm marknadsmöjlighet, uppskattad till 36 miljarder euro, för laddningslösningar.

Utvecklingen påskyndas av länder och regioner som stöder tanken på att förbjuda fossilbränslebaserade fordon. Storbritannien kommer till exempel att förbjuda försäljningen av nya bensin- och dieselbilar och skåpbilar från år 2030. Även Sverige, Danmark och Nederländerna siktar på 2030 för att nå sina nationella klimatmål. Norge vill införa detta ännu tidigare och siktar på förbud redan 2025. Elfordon utgör nu cirka 60 procent av den månatliga bilförsäljningen i Norge. Även biltillverkarna siktar på att ställa om till elfordon. Ford siktar på att fordonsförsäljningen till privatpersoner kommer att vara helt elektrisk 2030, likaså Volvo.

I och med elbilarnas intåg och utbredning kommer även beteendet kring hur man tankar att förändras. När du kör en elbil är du inte längre beroende av att åka till en mack för att tanka din bil utan du kan ladda den hemma, på jobbet eller vid en laddstolpe längs vägen. Med ChargePanel kan den som kör en elbil lätt hitta alla dessa laddstolpar via eRoaming. Företag med bilflottor (förmånsbilar och tjänstebilar) tillsammans med sina samarbetande leasingbolag kan få hjälp via ChargePanels Fleet Management service för att underlätta och hantera all administration som annars normalt förekommer.

– Det finns en hel del komplexitet i administrationen av bilflottor och ChargePanels molnbaserade Fleet Management lösning underlättar för alla på ett säkert och intelligent sätt samtidigt som vi bidrar till en bättre miljö, säger Jan Berggren, vd för ChargePanel och fortsätter: – I vår app redovisar vi också till slutkunden hur mycket koldioxidutsläpp man har sparat jämfört med att köra med fossilbränsle.

ChargePanel siktar nu på en börsintroduktion på Nasdaq First North Growth Market, bedömd till den 9 december 2021. Teckningsperioden är den 16–30 november 2021.

HÄR KAN DU TA DEL AV CHARGEPANELS MEMORANDUM >>

ChargePanel är positionerade för tillväxt, både i Sverige och internationellt. Det finns ingen begränsning i SaaS-plattformen vad gäller volymer av anslutna laddstolpar eller transaktioner i systemet.

Jan Berggren, vd

– Vi jobbar med en B2B-affärsmodell i vår SaaS-plattform, skalbarheten i plattformen innebär också att vi kan addera till mer serverkapacitet vid behov. Våra kunder uppskattar också alla de språkmöjligheter som medges i plattformen.

ChargePanel har redan idag kunder som är verksamma i flera länder.

– Dessa kunder kommer vara en stor och viktig del i hur vi växer internationellt, säger Jan Berggren.