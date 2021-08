Castellum utmanar Balder – ökar i Entra

Castellum har även förvärvat 931 617 aktier i marknaden under juli och augusti.

Därefter äger Castellum 55,8 miljoner aktier, vilket motsvarar 30,64 procent av kapital och röster i Entra. Castellum skriver att Entra därmed blir ett intressebolag, enligt ett pressmeddelande.

Beskedet kommer efter att Folketrygdfondet, som förvaltar Statens pensjonsfond Norge, flaggat för att man sålt hela sitt innehav. Köpare är alltså Castellum och transaktionen skedde till kursen 210 norska kronor.



Det har tidigare varit en riktig huggsexa kring Entra och Folketrygdtfondet avvisade bud från både SBB och Castellum. Det ledde till att SBB kastade in handduken och i somras sålde sitt innehav, med en bra vinst, till just Castellum. Även då avtalades en kurs om 210 norska kronor per aktie.



Balder har under andra kvartalet fortsatt köpa aktier i Entra och meddelade i sin Q2-rapport att man kontrollerade 32,7 procent av aktierna i Entra.