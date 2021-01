Castellum höjer utdelning – igen

Hyresintäkterna uppgick till 1 516 miljoner kronor (1 478), väntat var 1 516 miljoner enligt en sammanställning av Factset.



Driftnettot uppgick till 1 043 miljoner kronor (1 011).



Förvaltningsresultatet uppgick till 792 miljoner kronor (766), väntat var 789 miljoner kronor.



Resultatet före skatt var 3 836 miljoner kronor (2 485), och efter skatt 3 066 miljoner kronor (2 013).



Bolaget höjer som traditionellt utdelningen. Denna gång föreslås 6,90 kronor per aktie (6,50), väntat var 6,80 kronor per aktie. Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen på vardera 3,45 kronor per aktie. Castellum har nu höjt utdelningen 23 år i rad.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 214 kronor (195).