C Worldwide: "Vår ambition är att vara bland topp tre"

I Danmark är C WorldWide – med huvudkontor i Köpenhamn – en av de ledande fristående fondbolagen.

De senaste fem åren har kapitalförvaltaren – som skildes från Carnegie Investment Bank 2009 och som ingår i Altor-ägda Carneo-gruppen – fördubblat det förvaltade kapitalet till 220 miljarder kronor mycket tack vara internationella kunder.

I Sverige kan C WorldWide fortfarande kategoriseras som en utmanare - men en utmanare som vuxit kraftigt de senaste åren; Sedan slutet av 2018 har den svenska filialens förvaltade kapital fördubblats från 22 miljarder kronor till dagens 44 miljarder. Och målet är fortsatt snabb tillväxt.

– Inom fem till sju år hoppas vi fördubbla kapitalet från 44 till cirka 80 miljarder, säger Johan Meyer, försäljningschef och partner i kapitalförvaltaren.

Ett beslut om att satsa på ytterligare ett kundområde är kanske den enskilt viktigaste förklaringen till den snabba tillväxten.

– Tyngdpunkten har alltid varit institutionella kunder. Men sedan drygt fem år tillbaka har vi genomfört en omfattande strategisk satsning mot vad man kallar tredjeparts-försäljning med distributörer som har privatpersoner som slutkund, säger Johan Meyer och fortsätter:

– Vi är nu starka på båda dessa områden. Nu står de två kundområdena för ungefär 50 procent vardera av det förvaltade kapitalet. Vår ambition är att vara bland topp tre inom såväl institutionella kunder som tredjeparts-försäljningen.

Det har också rört på sig på produktfronten. Under de senaste tolv månaderna – mitt under en brinnande pandemi – har C Worldwide lyckats sjösätta två nya fonder: C WorldWide Centuria Global Equities och C WorldWide India.

– Det mesta av kapitalet på 220 miljarder är investerat i globala aktier med fokus på riktigt stora bolag. Vi kände att vi behövde komplettera med små och medelstora bolag för att kunna kliva in tidigare och vara med på tillväxtresan. Därför lanserar vi nu midcap-fonden Centuria Global Equities säger Johan Meyer.

Och Indien-fonden?

– Det är en nischad produkt och därför lite speciellt för oss. Men om vi ska välja någon marknad som ser intressant ut i ett tioårsperspektiv så är det Indien. Dessutom har vi Abhinav Rathee som flyttat från Indien med sin familj och som nu sitter på huvudkontoret i Köpenhamn tillsammans med det övriga tillväxtmarknadsteamet. Den kompetensen är ganska unik i ett nordiskt perspektiv, säger Meyer.

Även i teamet som förvaltar C Worldwides globala hälsovårdsfond, Healthcare Select som nylanserades 2018, finns unik kompetens.

– Det är svårt att hitta expertis inom just hälsovård. Därför har vi en edge i Ulf Arvidsson – läkare och före detta forskare med doktorsexamen i neurovetenskap som har disputerat i neurovetenskap och dessutom är utbildad inom finans, säger Andreas Kriland, affärsutvecklare och partner i C WorldWide.

C WorldWide har också ett samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av tio ledande professorer knutna till Karolinska Institutet.

– Ulf Arvidsson är en värdefull brygga mellan kapitalförvaltning och det vetenskapliga rådet. Tack vare att fonden är så ”forskningsnära” kan vi gå in ganska tidigt i bolagen, säger Andreas Kriland.

Healthcare Select hade ett bra 2020 men har haft det tuffare i år.

– Vi har en övervikt mot biotech-sektorn och de mindre bolagen har inte riktigt presterat under covid-19-krisen. Men i ett längre perspektiv tror vi på att ha alla storlekar – allt från små bolag till amerikanska jättar – i portföljen, säger Johan Meyer.

Trots att globala aktier dominerar har även C WorldWides två Sverigefonder vuxit. Totalt förvaltas 15 miljarder kronor i Sverigefonderna vars förvaltarteam snart kommer att utökas med nyrekryteringen Catrin Jansson som närmast kommer från Robur och som tillträder i september.

Jansson har de senaste åren profilerat sig inom hållbarhetsområdet.

– Visst vill vi stärka oss inom hållbarhetsområdet. Men vi har hållit kontakt med Catrin Jansson i många år och förutom att ha kompetens inom hållbarhet är hon en väldigt duktig förvaltare, säger Kriland.

C Worldwide är en del av Carneo som i sin tur ägs av riskkapitalbolaget Altor. Underlättar det att ha ägare som Altor vid rekryteringar?

– Altor står för stabilitet och innovation. Det kan nog påverka men jag hoppas och tror att det är vårt varumärke C Worldwide som lockar, säger Meyer.

Altor är känt för att vara en väldigt aktiv ägare. Hur mycket är de med och styr?

– Vi har representanter från ägarbolaget i styrelsen. Man kan säga att Altor är med och styr via styrelsearbetet. Men jag skulle säga att finans är ganska speciellt och mycket beroende av humankapitalet. I praktiken ger Carneo oss stor frihet att agera och vi jobbar väldigt oberoende. Samtidigt känns det tryggt att ha en stark ägare bakom oss, säger Johan Meyer.