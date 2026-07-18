JP Morgan utmanar rekryteringsmallen – och får intressanta resultat

Realtid har tidigare rapporterat om att fördomar fortsätter att prägla svensk rekrytering. Det gäller inom många områden och kan bidra till att företaget får ett sämre resultat.

Föreställ dig en organisation där alla tänker likadant, följer samma spår och löser problem på samma sätt. Enligt Deloitte — ett av världens största konsult- och revisionsnätverk — skulle det vara en dystopi av stagnation och ekokammare.

I en genomgång som bygger på både forskning och intervjuer med medarbetare beskriver de hur neurodiversitet kan vara en av näringslivets mest underutnyttjade resurser om rätt förutsättningar ges.

Flera stora företag har börjat förändra sitt sätt att se på talang och behovet av oliktänkande. JPMorgan är ett exempel på en organisation som har byggt ett program för att bättre ta tillvara kompetens som tidigare riskerade att förbises.

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Många är osynliga i arbetslivet

En betydande andel av befolkningen uppskattas vara neurodivergent. Vissa uppskattningar ligger på omkring 15–20 procent. Då inkluderas autism, ADHD, dyslexi och dyspraxi, men även andra kognitiva variationer.

Stigma, brist på diagnos och rädsla för att uppfattas som “svåra” gör att både juniora och seniora medarbetare många gånger väljer att inte berätta om utmaningar eller ta plats i samtal.

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Traditionella arbetsnormer med homogena kulturer och outtalade sociala regler och kommunikationssätt bidrar till att vissa kompetenser och perspektiv inte alltid får utrymme.

Resultatet blir att företag riskerar att gå miste om perspektiv som kan utmana invanda arbetssätt, upptäcka problem och bidra till bättre beslut.

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