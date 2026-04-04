WTO-mötet blev en besvikelse – konflikten fortsätter

Inför Världshandelsorganisationens senaste ministermöte, kallat MC14, fanns det förhoppningar om ett genombrott.

Men det avslutades utan flera av de framsteg som medlemsländerna hade hoppats på.

Representanter från 166 länder samlades i Kamerun i ett läge präglat av ökande geopolitiska spänningar och handelskonflikter.

Kunde inte enas

Trots flera dagars intensiva förhandlingar lyckades länderna inte nå enighet i centrala frågor.

En av de viktigaste gällde överenskommelsen om att inte införa tullar på digitala överföringar, som omfattar exempelvis film, musik och programvara.

Oenighet mellan stora ekonomier som USA, Indien och Brasilien ledde till att denna överenskommelse inte kunde förlängas, skriver Tidningen Näringsliv.

Även andra frågor förblev olösta. Diskussionerna om flerpartsavtal, där en grupp länder kan gå vidare med gemensamma regler inom organisationens ram, gav inget resultat.