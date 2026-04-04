Det är tuffa tider för frihandeln i världen just nu. Det visar resultatet av det senaste WTO-mötet i Kamerun.
WTO-mötet blev en besvikelse – konflikten fortsätter
Inför Världshandelsorganisationens senaste ministermöte, kallat MC14, fanns det förhoppningar om ett genombrott.
Men det avslutades utan flera av de framsteg som medlemsländerna hade hoppats på.
Representanter från 166 länder samlades i Kamerun i ett läge präglat av ökande geopolitiska spänningar och handelskonflikter.
Kunde inte enas
Trots flera dagars intensiva förhandlingar lyckades länderna inte nå enighet i centrala frågor.
En av de viktigaste gällde överenskommelsen om att inte införa tullar på digitala överföringar, som omfattar exempelvis film, musik och programvara.
Oenighet mellan stora ekonomier som USA, Indien och Brasilien ledde till att denna överenskommelse inte kunde förlängas, skriver Tidningen Näringsliv.
Även andra frågor förblev olösta. Diskussionerna om flerpartsavtal, där en grupp länder kan gå vidare med gemensamma regler inom organisationens ram, gav inget resultat.
Blockerades av flera länder
Inte heller lyckades medlemsländerna enas om en plan för att förändra och reformera organisationen, trots att behovet av detta länge har lyfts fram.
Mötet visade tydligt hur olika nationella intressen försvårar samarbetet. Flera länder blockerade viktiga beslut, vilket bidrog till att förhandlingarna körde fast.
Oenighet kring digital handel påverkade även andra delar av mötet, då vissa länder inte ville godkänna andra beslut när centrala frågor föll, skriver Politico.
Fanns ljuspunkter
Samtidigt fanns vissa ljuspunkter, menar Tidningen Näringsliv. En grupp på 66 medlemsländer enades om ett avtal om digital handel.
Avtalet syftar till att underlätta handel över nätet och minska hinder, men det har ännu inte införlivats fullt ut i organisationens regelverk.
Utvecklingen speglar en bredare förändring i världsekonomin där internationellt samarbete blir allt svårare.
Samtidigt fortsätter vissa aktörer att arbeta för öppnare handel. EU har nyligen slutit flera nya handelsavtal med andra delar av världen, vilket Realtid har rapporterat om tidigare.
Läs mer: Gigantiskt mineralfynd i Anderna väcker hopp – och oro. Dagens PS