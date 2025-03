Vem ska betala notan för Sveriges historiska upprustning?

Börs & finans

Från hajp till fall – gröna aktier tillbaka på ruta ett

Efter år av rusning har gröna bolag tappat mark på börsen. Politiska skiften och räntechocker förklarar fallet – men analytiker ser nytt hopp. De gröna aktierna som under pandemin rusade på börsen har nu fallit tillbaka till femårslägsta nivåer. Under covidåren såg många investerare hållbara bolag som framtidens vinnare och kapital strömmade in i ESG-märkta …