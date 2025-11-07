"Utdöende art" – kris för svenska hedgefonder

Branschen är ned 75 procent

Under fondnamnet Origo Quest driver han nu en hedgefond som gått mycket starkt, plus nära 20 procent, senaste året.

Men det speglar alltså inte utvecklingen för svenska hedgefonder i stort som tappat 33 miljarder i värde senaste tio åren, eller 75 procent, baserat på Per Johanssons siffror.

”Men är det inte som Warren Buffet säger att ni dör ut för att det inte fungerar med blankning över tid, det är så svårt att överträffa index med en hedgefond?” frågar Skogman i podden.

”Sant och inte sant, en lågbeta hedgefond som kan hålla upp när marknaden går dåligt kan ha en fin roll i en större portfölj, speciellt kanske när räntor är låga”, förklarar Johansson.

Hedgefonder fyller en funktion

”Vi tror oss kunna hitta kortningar ganska bra men det är svårt att tajma. Därför vill vi ha ganska många positioner med red-flags såsom redovisningsproblem, försämring i utsikterna eller rena manipulationer ibland”, beskriver hedgefondstjärnan strategin för att lyckas.

Blankare får ofta utstå kritik på grund av att man uppfattas som börsens gamar – eller som att man till och med påverkar kurserna för att aktier ska gå ned.

”Jag tror folk ibland har lite fel bild av blankare. Man tror exempelvis att blankare styr kursen men med så lite tillgångar i förhållande till säljsidan så är det inte möjligt”, kontrar Per Johansson.

Skogman håller med om att kritiken ibland är orättvis och pekar på att blankare fyller en viktig funktion: ”Det behövs fonder som går emot och som sätter ned foten mot bolag som spårar ut på börsen.”

