Svenska hedgefonder har tappat rejält det senaste decenniet. En av få förvaltare som är kvar och som dessutom lyckats med sina blankningar, Per Johansson på Origo, kallar fondtypen för ”en utdöende art”.
"Utdöende art" – kris för svenska hedgefonder
”För tio år sedan var svenska hedgefonder ungefär 45 miljarder kronor i tillgångar och nu är man nere på 12 miljarder”, säger han i daytradern John Skogmans podd ”Börsens finest”.
Kan både gå lång och kort
En hedgefond är en fond som kan ta både korta och långa positioner – dels investera i att aktier ska gå upp, dels blanka aktier som man tror ska gå ned.
Per Johansson är en av Sveriges mest profilerade hedgefondförvaltare och blankare. För drygt ett år sedan anslöt han till fondbolaget Origo.
”Per är en unik stock-picker och jag har följt honom ända sedan han startade hedgefonden Bodenholm. Han var utan tvekan vår mest imponerande branschkollega och konkurrent. If you can’t beat him, partner with him tänkte jag då”, sa Origo Fonders grundare Stefan Roos i ett pressmeddelande då.
Branschen är ned 75 procent
Under fondnamnet Origo Quest driver han nu en hedgefond som gått mycket starkt, plus nära 20 procent, senaste året.
Men det speglar alltså inte utvecklingen för svenska hedgefonder i stort som tappat 33 miljarder i värde senaste tio åren, eller 75 procent, baserat på Per Johanssons siffror.
Skogman: ”80 procent går ut på att få tillbaka pengarna”
John Skogman har gjort sig känd som en av börsens mest frispråkiga profiler – och hans strategi för att få in pengarna sticker ut lika mycket som hans personlighet.
”Men är det inte som Warren Buffet säger att ni dör ut för att det inte fungerar med blankning över tid, det är så svårt att överträffa index med en hedgefond?” frågar Skogman i podden.
”Sant och inte sant, en lågbeta hedgefond som kan hålla upp när marknaden går dåligt kan ha en fin roll i en större portfölj, speciellt kanske när räntor är låga”, förklarar Johansson.
Hedgefonder fyller en funktion
”Vi tror oss kunna hitta kortningar ganska bra men det är svårt att tajma. Därför vill vi ha ganska många positioner med red-flags såsom redovisningsproblem, försämring i utsikterna eller rena manipulationer ibland”, beskriver hedgefondstjärnan strategin för att lyckas.
Blankare får ofta utstå kritik på grund av att man uppfattas som börsens gamar – eller som att man till och med påverkar kurserna för att aktier ska gå ned.
”Jag tror folk ibland har lite fel bild av blankare. Man tror exempelvis att blankare styr kursen men med så lite tillgångar i förhållande till säljsidan så är det inte möjligt”, kontrar Per Johansson.
Skogman håller med om att kritiken ibland är orättvis och pekar på att blankare fyller en viktig funktion: ”Det behövs fonder som går emot och som sätter ned foten mot bolag som spårar ut på börsen.”
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
