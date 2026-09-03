Waymo tar allt mer mark på den amerikanska taximarknaden med sina självkörande bilar. Det får Uber att försöka dra i handbromsen.
Ubers helomvändning – arbetar med facket för att bromsa självkörande fordon
Uber har inlett ett oväntat samarbete med amerikanska fackförbund för att bromsa utrullningen av självkörande taxibilar.
Bolaget har länge förknippats med en aggressiv linje mot regleringar och starkare arbetarskydd.
Men nu argumenterar man för att övergången till autonoma fordon måste ske långsammare för att skydda förare.
Waymo går snabbt framåt
Uber vill bland annat se regler som kräver att plattformar kombinerar självkörande fordon med bilar som körs av människor, skriver Financial Times.
I New Jersey har bolaget föreslagit att minst 85 procent av resorna under ett treårigt pilotprogram ska genomföras med mänskliga förare.
Bakgrunden är den snabba utvecklingen inom robotaxi, där Alphabetägda Waymo har tagit en ledande position.
Waymo har redan börjat erbjuda helt förarlösa resor i flera amerikanska städer och konkurrerar därmed direkt med Uber.
Läs mer: Robottaxin närmar sig – Waymo kartlägger München inför lansering. Dagens PS
Finns egna incitament
Uber hävdar att en långsammare övergång skulle ge förare mer tid att anpassa sig. Samtidigt finns tydliga affärsmässiga motiv bakom bolagets nya hållning.
Om Waymo och andra aktörer kan erbjuda självkörande resor direkt till kunderna riskerar Uber att förlora sin roll som plattform mellan passagerare och förare.
I San Francisco och Los Angeles, där Waymo redan konkurrerar med Uber, har förarnas inkomster enligt Uber minskat.
Fackliga organisationer har därför fått ett gemensamt intresse med teknikbolaget av att bromsa utvecklingen.
Samarbetet är samtidigt kontroversiellt. Uber har under många år hamnat i konflikt med förare och fackförbund kring löner, förmåner och frågan om hur förarna ska klassificeras juridiskt. Misstron mot bolaget är därför fortfarande stor.
Läs mer: Waymo: ”Självkörande taxi är inte bara en turistattraktion”. Dagens PS
Skär ned på personal
Uber har dessutom egna ambitioner inom självkörande teknik. Bolaget sålde sin interna enhet för autonom körning 2020, men har därefter satsat på partnerskap med externa utvecklare och investerat betydande belopp i sektorn.
Totalt har Uber avsatt mer än 10 miljarder dollar för köp av fordon och investeringar i bolag inom autonom körning.
Robotaxi utgör fortfarande mindre än 0,5 procent av Ubers totala resor, men vd Dara Khosrowshahi har beskrivit tekniken som en potentiellt enorm framtida marknad. Samtidigt har investerare pressat honom att tydliggöra Ubers strategi.
Den nya linjen kommer dessutom samtidigt som Uber genomför en omfattande personalneddragning.
Bolaget ska skära bort omkring 3 300 jobb, motsvarande cirka 10 procent av den globala personalstyrkan, för att minska antalet chefsroller och frigöra resurser.
Läs mer: Uber stäms av europeiska förare – mitt i masslakten av personal. Dagens PS