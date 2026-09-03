Ubers helomvändning – arbetar med facket för att bromsa självkörande fordon

Uber har inlett ett oväntat samarbete med amerikanska fackförbund för att bromsa utrullningen av självkörande taxibilar.

Bolaget har länge förknippats med en aggressiv linje mot regleringar och starkare arbetarskydd.

Men nu argumenterar man för att övergången till autonoma fordon måste ske långsammare för att skydda förare.

Waymo går snabbt framåt

Uber vill bland annat se regler som kräver att plattformar kombinerar självkörande fordon med bilar som körs av människor, skriver Financial Times.

I New Jersey har bolaget föreslagit att minst 85 procent av resorna under ett treårigt pilotprogram ska genomföras med mänskliga förare.

Bakgrunden är den snabba utvecklingen inom robotaxi, där Alphabetägda Waymo har tagit en ledande position.

Waymo har redan börjat erbjuda helt förarlösa resor i flera amerikanska städer och konkurrerar därmed direkt med Uber.

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