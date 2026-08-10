Tysklands handelsunderskott mot Kina vidgades kraftigt under första halvåret 2026, samtidigt som svensk statistik visar att Sverige dras med i samma utveckling. Fallande export, seg import och ett underskott som växer år för år.
Tysklands Kinaunderskott växer – Sverige följer samma mönster
Enligt preliminär statistik från det statliga organet Germany Trade & Invest (GTAI), som Reuters rapporterar om, föll den tyska varuexporten till Kina med drygt 12 procent till knappt 37 miljarder euro mellan januari och juni.
Därmed är Kina bara Tysklands nionde största exportmarknad, så sent som 2021 var landet den näst största, med tysk export värd 104 miljarder euro.
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Samtidigt ökade den tyska importen från Kina med 8,9 procent till 91,8 miljarder euro. Underskottet steg från 40 miljarder euro första halvåret i fjol till omkring 55 miljarder i år.
Orsakerna är enligt GTAI-experten Corinne Abele en svag tysk hemmaekonomi och att Kina i allt högre grad bygger egna värdekedjor. Commerzbank-ekonomen Vincent Stamer menar att Kina blir alltmer oberoende av väst och knappar in tekniskt: ”Made in Germany” måste enligt honom återuppfinna sig självt.
Svenskt underskott på 61 miljarder
Bilden känns igen i Sverige.
Enligt SCB-statistik, sammanställd av Kommerskollegium, föll den svenska varuexporten till Kina med 14 procent under 2025, till 65,5 miljarder kronor, den lägsta nivån på sex år.
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Importen minskade bara 2,5 procent, till 126 miljarder.
Det svenska varuhandelsunderskottet mot Kina landade därmed på cirka 61 miljarder kronor 2025, upp från 53 miljarder året innan. Precis som i Tyskland är det alltså exportfallet, snarare än importökningen, som driver gapet.
Bilar och läkemedel tappar mest
Nedgången i den svenska exporten är bredast inom transportmedel, som föll 39 procent, med personbilar ned 45 procent.
Även medicinska och farmaceutiska produkter (−46 procent) och kemiska produkter (−32 procent) backade kraftigt enligt SCB-siffrorna.
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Kommerskollegium påpekar att importen, som mäts på ursprungsland, kan vara underskattad eftersom varor som förtullas i ett annat EU-land innan de förs in i Sverige inte fångas. Det verkliga underskottet kan alltså vara något större.
För båda länderna pekar utvecklingen åt samma håll. En kinesisk marknad som köper allt mindre från europeisk industri, samtidigt som europeiska konsumenter fortsätter att köpa kinesiskt.