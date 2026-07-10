Trumps börsportfölj går som tåget – slår index rejält

Att slå börsindex är det inte alla investerare som gör, men USA:s president är en av dem.

Donald Trumps aktieportfölj har utvecklats betydligt bättre än den breda amerikanska börsen sedan han återvände till Vita huset.

Men den omfattande handeln och presidentens ekonomiska intressen väcker ny kritik från experter på etik och intressekonflikter.

Menar att Trump inte har tillgång

En analys från databolaget Unusual Whales visar att Trumps aktieportfölj har stigit med 37,3 procent sedan han tillträdde för andra gången, skriver Business Insider.

Under samma period har S&P 500-index ökat med 23,5 procent.

Enligt presidentens senaste ekonomiska redovisning genomfördes över 21 000 aktieaffärer under 2025, motsvarande omkring 85 affärer per handelsdag.

Det gör portföljen till en av de mest aktivt handlade som rapporterats av en amerikansk president.

ANNONS

Vita huset uppger att tillgångarna förvaltas av oberoende kapitalförvaltare och att Trump eller hans familj inte har inflytande över enskilda investeringar.

Läs mer: Källor: Iransk mordkomplott mot Trump. Dagens PS