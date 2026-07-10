Donald Trumps investeringar har gått bra sedan han återvände till Vita huset. Han pekar på att det är förvaltare som gör affärerna, men alla övertygas inte av det argumentet.
Trumps börsportfölj går som tåget – slår index rejält
Att slå börsindex är det inte alla investerare som gör, men USA:s president är en av dem.
Donald Trumps aktieportfölj har utvecklats betydligt bättre än den breda amerikanska börsen sedan han återvände till Vita huset.
Men den omfattande handeln och presidentens ekonomiska intressen väcker ny kritik från experter på etik och intressekonflikter.
Menar att Trump inte har tillgång
En analys från databolaget Unusual Whales visar att Trumps aktieportfölj har stigit med 37,3 procent sedan han tillträdde för andra gången, skriver Business Insider.
Under samma period har S&P 500-index ökat med 23,5 procent.
Enligt presidentens senaste ekonomiska redovisning genomfördes över 21 000 aktieaffärer under 2025, motsvarande omkring 85 affärer per handelsdag.
Det gör portföljen till en av de mest aktivt handlade som rapporterats av en amerikansk president.
Vita huset uppger att tillgångarna förvaltas av oberoende kapitalförvaltare och att Trump eller hans familj inte har inflytande över enskilda investeringar.
Investerar tungt i AI
Även sonen Eric Trump har förnekat att familjen kan påverka förvaltarnas beslut.
Trots den starka avkastningen är aktier inte den största förklaringen till presidentens ökade förmögenhet. Enligt analysen uppgick inkomster från kryptotillgångar till omkring 1,4 miljarder dollar under 2025.
Intäkterna kommer bland annat från familjens kryptoprojekt World Liberty Financial och licensavgifter kopplade till den så kallade TRUMP-token.
Den uppskattade förmögenheten uppgår till omkring 5,2 miljarder dollar och består främst av fastigheter, privata företag, aktier, obligationer och kryptotillgångar.
Bland de största börsinnehaven utanför Trump Media finns Alphabet, Apple, Nvidia och Broadcom, vilket innebär en tydlig exponering mot AI-sektorn.
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Får kritik av etikchef
Samtidigt riktas kritik mot presidentens omfattande värdepappershandel.
Richard Painter, tidigare etikchef i George W. Bushs administration, menar att Trump handlar i bolag och sektorer som samtidigt påverkas av beslut från den federala regeringen.
Painter beskriver situationen som den största intressekonflikten för en amerikansk president i modern tid och efterlyser ett förbud mot aktiehandel för såväl presidenten som kongressledamöter och andra höga beslutsfattare.
Försök att införa hårdare regler för politikers aktiehandel har återkommande lagts fram i den amerikanska kongressen, men hittills har inget förslag fått tillräckligt stöd för att bli lag.
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