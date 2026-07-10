Miljardindustrin vänder efter mörka år: "Fantastisk tid"

Biotech är på väg att nå nya höjder. Det menar Douglas Williams som lyfter fram AI som en drivande kraft i det.
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Biotekniksektorn står inför ett nytt uppsving där AI och stora framsteg inom neurologi väntas driva nästa våg av innovation.
Det menar biotechveteranen Douglas Williams, som under sin karriär varit med och utvecklat flera storsäljande läkemedel.
Williams ser stora möjligheter för branschen trots politisk osäkerhet i USA.
Tror på ännu större påverkan
Den kanske viktigaste förändringen är AI:s växande roll genom hela läkemedelsutvecklingen.
Tekniken används redan för att optimera tillverkningen genom att analysera data från produktionsanläggningar i realtid, men Williams tror att påverkan kommer att bli betydligt större.
”Jag har arbetat inom det här området i 40 år, och det är anmärkningsvärt vad några av de unga företag jag är involverad i gör med AI. Jag är optimistisk att vi under de kommande tio åren kommer att börja se AI:s inverkan på att designa nya molekyler och även hitta nya läkemedel”, säger han till Moneyweek.
Samtidigt väntas utvecklingen inom precisionsmedicin förändra framför allt behandlingar av neurologiska sjukdomar.
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”Aldrig funnits en mer fantastisk tid”
Williams beskriver neurologi som nästa stora investeringsområde efter cancer, där behandlingar i allt högre grad riktas mot väldefinierade patientgrupper.
Han lyfter också fram förbättrad bilddiagnostik som en viktig faktor bakom framstegen.
Modernare metoder för att studera hjärnan har redan bidragit till utvecklingen av läkemedel mot Alzheimers sjukdom och väntas fortsätta påskynda forskningen.
”Det har aldrig funnits en mer fantastisk tid när det gäller de verktyg vi nu har för läkemedelsutveckling, samtidigt som vår förståelse av biologi fortsätter att expandera”, säger han.
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USA kan få det tuffare
Trots optimismen varnar Williams för att USA:s konkurrenskraft inom bioteknik är hotad.
Han pekar på politisk påverkan på läkemedelsmyndigheten FDA och nedskärningar inom den federala forskningen som riskerar att bromsa innovationstakten.
Minskad finansiering till grundforskning kan enligt honom skapa ett långvarigt underskott på forskare och därmed försvaga den framtida pipeline som ligger bakom nya biotechbolag och läkemedel.
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