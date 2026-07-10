Miljardindustrin vänder efter mörka år: "Fantastisk tid"

Biotekniksektorn står inför ett nytt uppsving där AI och stora framsteg inom neurologi väntas driva nästa våg av innovation.

Det menar biotechveteranen Douglas Williams, som under sin karriär varit med och utvecklat flera storsäljande läkemedel.

Williams ser stora möjligheter för branschen trots politisk osäkerhet i USA.

Tror på ännu större påverkan

Den kanske viktigaste förändringen är AI:s växande roll genom hela läkemedelsutvecklingen.

Tekniken används redan för att optimera tillverkningen genom att analysera data från produktionsanläggningar i realtid, men Williams tror att påverkan kommer att bli betydligt större.

”Jag har arbetat inom det här området i 40 år, och det är anmärkningsvärt vad några av de unga företag jag är involverad i gör med AI. Jag är optimistisk att vi under de kommande tio åren kommer att börja se AI:s inverkan på att designa nya molekyler och även hitta nya läkemedel”, säger han till Moneyweek.

Samtidigt väntas utvecklingen inom precisionsmedicin förändra framför allt behandlingar av neurologiska sjukdomar.

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