"Synligt fritt guld" – superfynd 8 gånger större än svensk guldreserv

Det rör sig om Wangu-fältet i Hunan-provinsen där borrkärnor nu avslöjar vad som beskrivs som synligt guld. Flingor och koncentrat som inte är kemiskt bundna till andra mineraler.

Fyndigheten uppskattas innehålla över 1 000 ton guld, vilket motsvarar omkring 1 300 miljarder kronor med dagens guldpriser.

För att sätta siffran i perspektiv uppgår den svenska guldreserven till drygt 125 ton. Det innebär att det kinesiska fyndet motsvarar åtta gånger Riksbankens reserv. Om uppskattningarna håller överträffar Wangu-fältet den sydafrikanska South Deep-gruvan, en av världens i dag största, rapporterar Dagens PS.

Extremt höga halter av guld

Det som verkligen sticker ut är kvaliteten. I ett av kärnproven uppmättes 138 gram guld per ton malm. Som jämförelse drivs de flesta kommersiella gruvor med halter under 10 gram per ton.

Chen Rulin, prospektör vid Hunan-provinsens geologiska byrå, konstaterar att fyndet är högst ovanligt, enligt Daily Galaxy. Givet siffrorna som anges verkar påståendet befogat. Men kan man lita på uppgifterna?

Källkritiska utmaningar

Trots de spektakulära siffrorna manar experter till viss försiktighet. Dels ifrågasätter man hur dessa fynd verifierats. Dessutom är det besvärligt att bryta guld på det aktuella djupet.

John Reade, marknadsstrateg på World Gold Council, pekar på att även om en resurs på 1 000 ton bevisas, är det osannolikt att den årliga produktionen skulle överstiga 30 ton, enligt en äldre artikel i Dagens PS.

Det är imponerande, men utgör endast en bråkdel av den globala årsproduktionen på omkring 3 600 ton.