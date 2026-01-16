Swedbank-aktien rusade – då gjorde styrelseledamoten miljonköp

Biljana Pehrsson, som suttit i Swedbanks styrelse sedan 2020, förvärvade på torsdagen 3 000 aktier i banken, enligt Dagens industri.

Det är hennes första insynsköp sedan februari 2024. Totalt äger hon nu 34 000 aktier i Swedbank, en post värd 11,7 miljoner kronor.

Köpte under handelsförbud

Köpet genomfördes dock under en period då handelsförbud råder för insynspersoner, 30 dagar före offentliggörandet av en kvartalsrapport.

Till Dagens industri medger Pehrsson att transaktionen var oavsiktlig.

”Så snart jag uppmärksammade mitt misstag rapporterade jag det till Finansinspektionen”, skriver hon till tidningen.