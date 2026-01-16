Swedbanks styrelseledamot Biljana Pehrsson har köpt aktier för drygt 1 miljon kronor i samband med att bankens aktie steg kraftigt efter positiva besked från USA. Köpet väcker dock frågor eftersom det genomfördes under en stängd period.
Swedbank-aktien rusade – då gjorde styrelseledamoten miljonköp
Biljana Pehrsson, som suttit i Swedbanks styrelse sedan 2020, förvärvade på torsdagen 3 000 aktier i banken, enligt Dagens industri.
Det är hennes första insynsköp sedan februari 2024. Totalt äger hon nu 34 000 aktier i Swedbank, en post värd 11,7 miljoner kronor.
Köpte under handelsförbud
Köpet genomfördes dock under en period då handelsförbud råder för insynspersoner, 30 dagar före offentliggörandet av en kvartalsrapport.
Till Dagens industri medger Pehrsson att transaktionen var oavsiktlig.
”Så snart jag uppmärksammade mitt misstag rapporterade jag det till Finansinspektionen”, skriver hon till tidningen.
Utredning nedlagd utan åtgärd
Bakgrunden till kurslyftet är att det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) avslutat sin utredning av Swedbanks penningtvättshärva utan åtgärd.
Utredningen, som inleddes 2019, rörde bankens historiska arbete med penningtvätt i Baltikum.
Swedbanks aktie steg 3,7 procent på torsdagen efter beskedet.
Detta är den andra amerikanska myndigheten som lägger ned sin utredning. SEC lämnade sitt besked i september, vilket redan då bidrog till aktiens starka utveckling under hösten.
Stora utdelningar väntas
Analytiker ser nu betydande potential för aktieägarna. Swedbank har 26 miljarder kronor i överskottskapital.
Detta skulle teoretiskt möjliggöra en extra utdelning på 23 kronor per aktie, vilket tillsammans med den ordinarie utdelningen på 20 kronor skulle ge en direktavkastning på 13 procent.
SEB höjer sin riktkurs till 420 kronor från 345 kronor och skriver att: ”vi ser en betydande uppsida i utdelningarna”, enligt EFN.
Handelsbanken pekar även på potential för ytterligare positiva triggers i aktien.
En osäkerhet kvarstår dock. Department of Financial Services i New York utreder fortfarande Swedbank.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
