Försvaret vill tvångsköpa omtalad ryssfastighet i skärgården

Ansökan lämnades in på tisdagen och bereds nu i Regeringskansliet. Fortifikationsverket agerar på uppdrag av Försvarsmakten, och skälen som anges är det allvarliga säkerhetsläget, hotet från ryska drönare och ägarsituationen kring fastigheten.

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Fastigheten ligger vid ett av inloppen till basen och ägs i dag av en person med ryskt medborgarskap, som enligt Försvarsmakten utgör ett säkerhetshot mot myndigheten.

Det handlar om ett över 600 kvadratmeter stort husbygge på en udde med fri sikt mot marinbasen, delvis nedsprängt i berget, skriver Fastighetsnytt. Bygget har varit omdebatterat under lång tid.

Enda platsen försvaret inte förfogar över

Enligt Försvarsmakten är fastigheten den enda plats vid inloppet som myndigheten inte redan disponerar över för att kunna upprätta ett effektivt försvar av Musköbasen, framför allt mot drönare.

Den samlade bedömningen är därför att fastigheten behöver tas i anspråk från nuvarande ägare.

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Försvarsmakten pekar på att utvecklingen av rysk drönarkrigföring förändrat hotbilden mot Sverige, och att obemannade system kan användas både för spaning och underrättelseinhämtning och för direkta angrepp.

”Det finns inget viktigare än Sveriges säkerhet”, säger generallöjtnant Carl-Johan Edström, chef för Försvarsstaben, som beskriver läget som det allvarligaste sedan andra världskrigets slut och menar att dagens ägarförhållanden gynnar Ryssland snarare än Sverige och Nato.