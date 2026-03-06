Svenska arbetsgivare får inte tag på folk – i flera sektorer

Arbetsgivare i Sverige saknade omkring 61 000 personer under 2025, enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Det är något lägre än året innan, då bristen uppskattades till cirka 70 000 personer.

Minskningen syns inte inom något enskilt yrke utan speglar en bred nedgång i flera yrkesområden.

Stort underskott

Störst brist fanns i yrken som kräver fördjupad högskolekompetens, där omkring 20 000 personer saknades.

Men även service-, omsorgs- och försäljningsyrken samt bygg- och tillverkningsyrken hade stora underskott.

På mer specifik nivå saknades bland annat omkring 4 000 personer inom IT-yrken som systemutvecklare och testledare, skriver SCB.

Behövs folk i byggsektorn

Vården rapporterade brist på cirka 2 600 undersköterskor, 1 600 sjuksköterskor och 1 500 läkare, varav majoriteten specialistläkare.

Inom skolan saknades totalt cirka 3 300 pedagoger, däribland förskollärare, grundlärare och fritidspedagoger.

Byggsektorn hade samtidigt ett tydligt behov av bland annat snickare och anläggningsarbetare.