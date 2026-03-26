Superrika flyger in Ferrari-bilar till krigets Mellanöstern

Lyxbilstillverkare som Ferrari har börjat flyga specialbeställda superbilar till förmögna kunder i Mellanöstern.

Det har blivit ett måste efter att konflikten med Iran kraftigt stör sjötransporter i regionen.

Beslutet understryker både marknadens betydelse och de extrema åtgärder som krävs för att upprätthålla leveranser.

Flera gånger dyrare

Transporterna påverkas främst av begränsningar i Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsvägar för energi och varor.

Detta har gjort det svårt för biltransportfartyg att nå Gulfstaterna, vilket tvingat tillverkarna att hitta alternativa lösningar.

Flygfrakt, som tidigare varit ett dyrt undantag, har nu blivit ett nödvändigt alternativ för vissa leveranser.

Kostnaderna har samtidigt skjutit i höjden. Att flyga en lyxbil kan nu vara fyra till fem gånger dyrare än att frakta den till sjöss, enligt branschuppgifter.