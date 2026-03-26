Kriget fortsätter att rasa i Mellanöstern och sjövägen är till stora delar avstängd. Det har fått en del rika kunder att använda betydligt dyrare transportsätt.
Superrika flyger in Ferrari-bilar till krigets Mellanöstern
Lyxbilstillverkare som Ferrari har börjat flyga specialbeställda superbilar till förmögna kunder i Mellanöstern.
Det har blivit ett måste efter att konflikten med Iran kraftigt stör sjötransporter i regionen.
Beslutet understryker både marknadens betydelse och de extrema åtgärder som krävs för att upprätthålla leveranser.
Flera gånger dyrare
Transporterna påverkas främst av begränsningar i Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsvägar för energi och varor.
Detta har gjort det svårt för biltransportfartyg att nå Gulfstaterna, vilket tvingat tillverkarna att hitta alternativa lösningar.
Flygfrakt, som tidigare varit ett dyrt undantag, har nu blivit ett nödvändigt alternativ för vissa leveranser.
Kostnaderna har samtidigt skjutit i höjden. Att flyga en lyxbil kan nu vara fyra till fem gånger dyrare än att frakta den till sjöss, enligt branschuppgifter.
Betalar gärna mer
Trots detta är många av de rikaste kunderna i regionen villiga att betala för att få sina skräddarsydda fordon levererade utan dröjsmål, rapporterar Financial Times.
För Ferrari är personalisering en central del av affärsmodellen och står för en betydande andel av intäkterna.
Kunder i Mellanöstern är särskilt viktiga eftersom de ofta beställer exklusiva modeller med omfattande anpassningar, vilket gör regionen till en av de mest lönsamma marknaderna.
Påverkar flera tillverkare
Andra tillverkare påverkas också av störningarna. Bentley har valt att använda befintliga lager i regionen för att möta efterfrågan, medan Rolls-Royce Motor Cars arbetar med olika logistiska lösningar för att leverera till sina kunder.
Samtidigt har Volkswagen varnat för att konflikten kan slå mot försäljningen av koncernens premiumvarumärken.
Trots att befintliga beställningar i stort sett står fast, rapporterar branschkällor att nya ordrar har bromsat in.
Viktig region
Osäkerheten i regionen gör att både kunder och företag avvaktar utvecklingen. Vissa tillverkare överväger även att omdirigera fordon till andra marknader som Japan om situationen förvärras.
Mellanöstern är mindre än USA och Kina sett till volymer, men betydligt viktigare för marginalerna.
Regionen har länge fungerat som en tillväxtmotor för lyxbilssegmentet, särskilt i tider när andra marknader visar svaghet.
Den pågående krisen kommer samtidigt i ett redan pressat läge för bilindustrin, med handelsspänningar i USA och avmattning i Kina.
