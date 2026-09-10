Storbankerna tar striden mot Trump – vägrar erkänna fel

JPMorgan Chase och Capital One väljer att försvara sig i domstol mot Donald Trump, trots risken för en konflikt med USA:s president.

Juridiska experter och personer i banksektorn bedömer att det i vissa avseenden kan vara mindre riskfyllt att fortsätta processen än att nå en uppgörelse.

Trump och hans företag har stämt de två bankerna och hävdar att deras konton stängdes av politiska skäl.

Kräver skadestånd

Bankerna förnekar anklagelserna, skriver Reuters.

Capital One har uppgett att kontona stängdes efter en intern granskning av penningtvättsrisker. Banken har inte anklagat Trump eller hans företag för penningtvätt.

Trumps företrädare hävdar i stället att granskningen användes som förevändning för ett politiskt motiverat beslut.

Man anklagar Capital One för att ha stängt mer än 300 konton efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.

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I fallet mot banken kräver Trumpfamiljen skadestånd och ett domstolsbeslut som slår fast att kontostängningarna var politiskt motiverade.

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