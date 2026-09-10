De amerikanska bankerna JPMorgan och Capitol One har anklagats av landets president Donald Trump för att ha stängt bankkonton utan tillräcklig grund. Det ska nu prövas i domstol.
Storbankerna tar striden mot Trump – vägrar erkänna fel
JPMorgan Chase och Capital One väljer att försvara sig i domstol mot Donald Trump, trots risken för en konflikt med USA:s president.
Juridiska experter och personer i banksektorn bedömer att det i vissa avseenden kan vara mindre riskfyllt att fortsätta processen än att nå en uppgörelse.
Trump och hans företag har stämt de två bankerna och hävdar att deras konton stängdes av politiska skäl.
Kräver skadestånd
Bankerna förnekar anklagelserna, skriver Reuters.
Capital One har uppgett att kontona stängdes efter en intern granskning av penningtvättsrisker. Banken har inte anklagat Trump eller hans företag för penningtvätt.
Trumps företrädare hävdar i stället att granskningen användes som förevändning för ett politiskt motiverat beslut.
Man anklagar Capital One för att ha stängt mer än 300 konton efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021.
I fallet mot banken kräver Trumpfamiljen skadestånd och ett domstolsbeslut som slår fast att kontostängningarna var politiskt motiverade.
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Många klagomål har kommit in
I januari i år stämde Trump även JPMorgan och vd Jamie Dimon. Där kräver presidenten minst fem miljarder dollar i skadestånd och hävdar att banken agerat utifrån politiska motiv.
Bankernas beslut att försvara sig handlar dock inte enbart om relationen till Trump. En uppgörelse skulle kunna skapa nya juridiska problem.
Om bankerna medger att konton stängts utan tillräckliga grunder kan andra kunder som anser sig ha blivit avstängda av politiska skäl få incitament att väcka egna krav.
Amerikanska myndigheter utreder samtidigt omkring 100 000 klagomål om så kallad debanking, där banker avslutar kunders tillgång till banktjänster.
Även JPMorgan och Capital One omfattas av granskningen.
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Kallar stämningen grundlös
Bankerna har flera juridiska argument på sin sida.
Kundavtal ger vanligtvis banker relativt stort utrymme att avsluta konton, medan bankerna samtidigt hänvisar till regler och krav kopplade till bland annat penningtvätt och finansiella risker.
JPMorgan har kallat Trumps stämning grundlös och säger att banken inte stänger konton av politiska skäl. Capital One har hänvisat till sina interna rutiner och regulatoriska krav.
Att fortsätta processen innebär samtidigt risker. Bankerna kan tvingas offentliggöra känsliga interna diskussioner och beslut och samtidigt förvärra konflikten med presidenten.
Båda bankerna har därför anlitat välrenommerade advokatbyråer för att försvara sig. Strategin bygger på bedömningen att en juridisk uppgörelse kan skapa större långsiktiga problem än att ta striden i domstol.
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