Stockholmsbörsen inleder handelsveckan med en svag uppgång. Efter några minuters handel är breda OMXS-index upp 0,2 procent.
Stockholmsbörsen svagt uppåt i öppningen
Stockholmsbörsen fortsätter, likt övriga börser i världen, att hålla humöret uppe trots otaliga tullutspel från USA och pågående krig.
Läkemedelsbolaget Astra Zeneca tar täten på storbolagslistan OMXS30 och är upp 1,5 procent. Även storbankerna går uppåt på morgonen: SEB är plus 0,7 procent, Swedbank är upp 0,6 procent och Nordea ligger på plus 0,5.
Sämre går det på måndagsmorgonen för förvarskoncernen Saab som backar 3 procent.
Under natten har Asiens börser, med undantag för Tokyo som har helgstängt, stigit försiktigt. I Hongkong är Hang Seng-index upp 0,1 procent.
Förra veckan avslutades med breda uppgångar på New York-börsen. Räknat på hela den gångna veckan steg S&P 500 2,4 procent, Dow Jones 1,4 procent och Nasdaq 3,8 procent.
En dollar kostar på måndagsmorgonen 9,55 kronor och en euro kostar 11,14 kronor.