Stockholmsbörsen inleder onsdagens handel med ännu en dag av uppgång. Ett par minuter efter öppning är breda OMXS-index upp 0,2 procent.
Stockholmsbörsen öppnar på plus
Mest läst i kategorin
Ljuspunkten: Här ökar inte arbetslösheten
Trots den tröga arbetsmarknaden ligger ungdomsarbetslösheten still. ”Det är det som varit positivt det här året”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Lars Lindvall. Cirka 43 000 ungdomar 18–24 år, eller 8,0 procent av arbetskraften, var i slutet av juli inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Det är i stort sett oförändrat på ett år, enligt Arbetsförmedlingens återkommande månadsstatistik. …
Nya siffror om inflationen trycker upp världens börser
Inflationen i USA verkar inte öka. Det glädjande beskedet fick börser i hela världen att stiga – även Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen inledde onsdagens handel på plus, om än med en försiktig uppgång, skriver DI. Börsen följer därmed i spåren av uppgångar i resten av världen. Både amerikanska och asiatiska börser steg efter att investerare reagerat positivt …
McKinseys intäkter sjunker kraftigt
Drygt 250 miljoner. Så mycket mindre var omsättningen för McKinsey Norge under 2024 efter ett rejält tapp hos nordiska kunder. McKinsey är ett av världens största konsultföretag, och dit vänder sig många företag som behöver råd och expertis. Men nu är det tuffa tider för företaget. I Norge sjönk intäkterna drastiskt under 2024, en trend …
Stockholmsbörsen levererar grön öppning
Stockholmsbörsen inleder tisdagen på plus. Efter några minuters handel är breda OMXS-index upp 0,6 procent. Uppgången är bred och de flesta tungviktare på OMXS30 handlar på plus. Bäst går värmepumpstillverkaren Nibe, plus 2 procent, följt av gruvbolaget Boliden som är upp 1,2 procent. Försvarskoncernen Saab är det enda storbolag som inte klart plussar, utan pendlar …
Fondjättens Sverige-flytt skjuts upp: "Föredrar Norge"
Storebrand var missnöjt med norska skatter och bestämde sig för att flytta sina fonder till Sverige. Men nu kan planerna avbrytas. I januari gick norska Storebrand ut med planerna att flytta alla sina fonder från Norge till Sverige. Beslutet motiverades av ogynnsamma skatteregler i Norge, där fonder beskattas, till skillnad från i övriga Europa. Men …
På storbolagslistan OMXS30 är uppgången bred och försvarskoncernen Saab tar en tidig tätposition och är upp 1 procent. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är strax bakom på plus 0,9 procent.
Nätkasinoutvecklaren Evolution rasar hela 7 procent i den tidiga handeln. Detta efter anklagelser om att medvetet ha levererat kasinospel till länder där spel är förbjudet eller som står under amerikanska sanktioner, rapporterar Bloomberg.
På tisdagen levererades ett spretigt inflationsbesked från USA som marknaden reagerade på med lättnad.
Prisökningstakten på årsbasis landade i juli på 2,7 procent, oförändrat jämfört med juni. Men den så kallade kärninflationen, rensat för livsmedel och energi, steg från 2,9 procent i juni till 3,1 procent i juli, vilket var högre än väntat.
Beskedet fick investerarna i USA på gott humör och vid stängning hade breda S&P 500-index och Dow Jones industriindex båda stigit 1,1 procent. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex hade gått upp 1,4 procent.
Både S&P 500 och Nasdaqs kompositindex noterade därmed rekordhöga stängningsnivåer.
De ledande börserna i Asien har under natten och morgonen tagit rygg på USA och Tokyos Nikkei225-index är upp 1,7 procent medan Hongkongs Hang Seng-index ligger på plus 2,6 procent.
Efter gårdagens amerikanska inflationssiffror stärktes kronan mot dollarn och en dollar kostar på onsdagsmorgonen 9,53 kronor. En euro kostar 11,15 kronor.