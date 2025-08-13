Stockholmsbörsen öppnar på plus

På storbolagslistan OMXS30 är uppgången bred och försvarskoncernen Saab tar en tidig tätposition och är upp 1 procent. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca är strax bakom på plus 0,9 procent.

Nätkasinoutvecklaren Evolution rasar hela 7 procent i den tidiga handeln. Detta efter anklagelser om att medvetet ha levererat kasinospel till länder där spel är förbjudet eller som står under amerikanska sanktioner, rapporterar Bloomberg.

På tisdagen levererades ett spretigt inflationsbesked från USA som marknaden reagerade på med lättnad.

Prisökningstakten på årsbasis landade i juli på 2,7 procent, oförändrat jämfört med juni. Men den så kallade kärninflationen, rensat för livsmedel och energi, steg från 2,9 procent i juni till 3,1 procent i juli, vilket var högre än väntat.

Beskedet fick investerarna i USA på gott humör och vid stängning hade breda S&P 500-index och Dow Jones industriindex båda stigit 1,1 procent. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex hade gått upp 1,4 procent.

Både S&P 500 och Nasdaqs kompositindex noterade därmed rekordhöga stängningsnivåer.

De ledande börserna i Asien har under natten och morgonen tagit rygg på USA och Tokyos Nikkei225-index är upp 1,7 procent medan Hongkongs Hang Seng-index ligger på plus 2,6 procent.

Efter gårdagens amerikanska inflationssiffror stärktes kronan mot dollarn och en dollar kostar på onsdagsmorgonen 9,53 kronor. En euro kostar 11,15 kronor.