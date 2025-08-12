Stockholmsbörsen inleder tisdagen på plus. Efter några minuters handel är breda OMXS-index upp 0,6 procent.
Stockholmsbörsen levererar grön öppning
Uppgången är bred och de flesta tungviktare på OMXS30 handlar på plus. Bäst går värmepumpstillverkaren Nibe, plus 2 procent, följt av gruvbolaget Boliden som är upp 1,2 procent.
Försvarskoncernen Saab är det enda storbolag som inte klart plussar, utan pendlar i stället runt nollan.
På måndagen stängde både Stockholmsbörsen och Wall Street försiktigt nedåt. I USA mest påverkat av en avvaktande hållning hos investerarna, inför två viktiga amerikanska inflationsbesked i form av ett konsumentprisindex (KPI) i eftermiddag och ett producentprisindex på torsdag.
Utfallet av inflationsstatistiken blir viktigt för den amerikanska centralbankens kommande räntebesked.
På måndagskvällen meddelade USA:s president Donald Trump att tullpausen med Kina förlängs i ytterligare 90 dagar. Beskedet togs emot positivt i Japan där Tokyos Nikkei 225-index stängde upp 2 procent på en ny rekordnivå.
Hongkongs Hang Seng-index handlar strax före stängning kring nollan med plustendens efter att tidigare under handelsdagen ha legat på svagt minus.
En dollar kostar på tisdagen 9,63 kronor och en euro 11,19 kronor.