Riksrevisionen inleder nu en ny granskning av hur staten förvaltar sina 16 miljarder kronor i riskkapital. Flera av de brister som identifierades i en tidigare granskning 2014 bedöms fortfarande vara aktuella.
Statens riskkapital granskas på nytt – gamla brister kvarstår
Det statliga riskkapitalet förvaltas nästan uteslutande av de statliga bolagen Almi AB och Saminvest AB samt den statligt bildade stiftelsen Industrifonden.
Kapitalet är tänkt att korrigera för marknadsmisslyckanden där privata riskkapitalaktörer inte investerar tillräckligt.
”Sveriges internationella konkurrenskraft är beroende av att innovativa och växande företag kan skapa jobb och bidra till samhällsutvecklingen. Men då måste också de stödsystem som samhället skapat fungera effektivt”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg på Riksrevisionen i en kommentar.
Ska undersöka samma brister som 2014
I granskningen från 2014 identifierades brister när det gäller otydliga mål och att stora andelar av kapitalet inte var aktivt.
Rapporten pekade även på en konflikt mellan att korrigera marknadsmisslyckanden och samtidigt investera på samma villkor som privata investerare. Samt risk för överlappning mellan de statliga aktörernas arbete.
Den nya granskningen ska svara på om förvaltningen av statens riskkapital är effektiv. Med fokus på både regeringens förvaltning och de statliga aktörernas arbete för att nå sina mål.
De statliga riskkapitalet har varit aktivt verksamma under året som gått.
Saminvest nyligen intensifierat sina investeringar. Sedan förra årsskiftet har bolaget utfäst cirka 500 miljoner kronor till fyra riskkapitalfonder och en ny generation ängelinvesteringsbolag med helt eller delvis AI-fokus.
Tillsammans har dessa aktörer rest omkring 1,6 miljarder kronor från svenska och internationella privata investerare.
Satsningen kommer mot bakgrund av AI-kommissionens varning om att Sverige tappar fart i AI-utvecklingen, trots att landet rankas högt internationellt när det gäller innovationsklimat.
Almi Invest, som är en del av Almi-koncernen, investerar alltid tillsammans med andra aktörer och erbjuder inte bara kapital utan även styrelserepresentation och strategiskt stöd.
Enligt Investment Manager Linda Murray Wennberg på Almi Invest har bolaget fokus på skalbara företag med global potential, oavsett bransch eller geografisk placering.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
