Statens riskkapital granskas på nytt – gamla brister kvarstår

Det statliga riskkapitalet förvaltas nästan uteslutande av de statliga bolagen Almi AB och Saminvest AB samt den statligt bildade stiftelsen Industrifonden.

Kapitalet är tänkt att korrigera för marknadsmisslyckanden där privata riskkapitalaktörer inte investerar tillräckligt.

”Sveriges internationella konkurrenskraft är beroende av att innovativa och växande företag kan skapa jobb och bidra till samhällsutvecklingen. Men då måste också de stödsystem som samhället skapat fungera effektivt”, säger riksrevisor Christina Gellerbrant Hagberg på Riksrevisionen i en kommentar.

Ska undersöka samma brister som 2014

I granskningen från 2014 identifierades brister när det gäller otydliga mål och att stora andelar av kapitalet inte var aktivt.

Rapporten pekade även på en konflikt mellan att korrigera marknadsmisslyckanden och samtidigt investera på samma villkor som privata investerare. Samt risk för överlappning mellan de statliga aktörernas arbete.

Den nya granskningen ska svara på om förvaltningen av statens riskkapital är effektiv. Med fokus på både regeringens förvaltning och de statliga aktörernas arbete för att nå sina mål.