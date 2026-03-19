Spionskandal skakar landet – bara dagar före valet

En spionskandal har skakat valrörelsen i Slovenien strax före landets parlamentsvalet den 22 mars.

I centrum står oppositionsledaren Janez Janša, som leder det högerpopulistiska partiet Slovenska demokratiska partiet (SDS).

Händelserna har skapat osäkerhet kring både kampanjmetoder och möjlig utländsk påverkan, samtidigt som opinionsläget är jämnt mellan de ledande partierna.

Hävdar att det har manipulerats

Kontroversen tog fart när en ny webbplats publicerade videor som påstods visa personer med kopplingar till regeringen i komprometterande situationer.

De ska bland annat ha skrutit om sin tillgång till regeringen inför personer som utgav sig för att vara utländska affärsmän.

De utpekade har avfärdat innehållet och hävdat att materialet är manipulerat eller taget ur sitt sammanhang, skriver The Economist.

Kort därefter rapporterade den slovenska tidningen Mladina att representanter för det israeliska underrättelseföretaget Black Cube haft kontakt med Janša månader tidigare, vilket väckte spekulationer om vem som ligger bakom materialet.