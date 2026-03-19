Ett israeliskt företag som samlar politisk intelligens kopplas till Sloveniens oppositionsledare. Det har nu satt valkampanjen i ett nytt ljus.
Spionskandal skakar landet – bara dagar före valet
En spionskandal har skakat valrörelsen i Slovenien strax före landets parlamentsvalet den 22 mars.
I centrum står oppositionsledaren Janez Janša, som leder det högerpopulistiska partiet Slovenska demokratiska partiet (SDS).
Händelserna har skapat osäkerhet kring både kampanjmetoder och möjlig utländsk påverkan, samtidigt som opinionsläget är jämnt mellan de ledande partierna.
Hävdar att det har manipulerats
Kontroversen tog fart när en ny webbplats publicerade videor som påstods visa personer med kopplingar till regeringen i komprometterande situationer.
De ska bland annat ha skrutit om sin tillgång till regeringen inför personer som utgav sig för att vara utländska affärsmän.
De utpekade har avfärdat innehållet och hävdat att materialet är manipulerat eller taget ur sitt sammanhang, skriver The Economist.
Kort därefter rapporterade den slovenska tidningen Mladina att representanter för det israeliska underrättelseföretaget Black Cube haft kontakt med Janša månader tidigare, vilket väckte spekulationer om vem som ligger bakom materialet.
Varnar för utländsk inblandning
Affären har snabbt blivit en central fråga i valrörelsen. Enligt opinionsmätningar ligger Janšas parti något före premiärminister Robert Golob och hans liberala Freedom Movement.
Golob pekar på risken för utländsk inblandning, medan Janša förnekar kopplingar till både företaget och videorna. Samtidigt har han använt innehållet för att kritisera regeringen.
Diskussionen har därmed förskjutits från sakpolitik till frågor om metoder, transparens och demokratiska principer.
Bakgrunden är redan ansträngd för regeringen. Den har pressats av anklagelser om vänskapskorruption inom justitieministeriet samt en utredning om premiärministerns agerande gentemot polisen.
Sämre tillväxt
Samtidigt har den ekonomiska tillväxten bromsat in, vilket ytterligare har påverkat förtroendet.
Ett maktskifte skulle få konsekvenser även utanför landets gränser.
Under sina tidigare mandatperioder har Janša kritiserats för att ha försvagat institutioner och medier, och hans politiska stil har ofta jämförts med den ungerske premiärministern Viktor Orbán.
Ett återvändande till makten skulle kunna stärka den grupp av EU-ledare som utmanar unionens rättsstatsprinciper.
Det israeliska företaget Black Cube har tidigare kopplats till kontroversiella uppdrag i andra länder, vilket ytterligare bidrar till misstankarna kring händelserna i Slovenien.
