Spekulationerna blev sanna – aktieplattformen tillåter handel på helgen

Det har länge talats om att finansmarknaderna går i riktningen mot längre öppettider.

Nu kommer ett konkret bevis på det.

Den amerikanska nätmäklaren Robinhood utökar sina handelstider och lanserar nya AI-verktyg för automatiserad handel i ett försök att locka fler aktiva investerare.

Handeln ska bli mer automatiserad

Från nästa år ska kunder kunna handla vissa amerikanska aktier dygnet runt, även under helger, skriver CNBC.

Det innebär en utvidgning av Robinhoods nuvarande handelstjänst som redan ger kunder möjlighet att handla fem dagar i veckan utanför de ordinarie börstiderna.

Robinhood lanserar samtidigt AI-baserade verktyg som låter användare skapa egna så kallade agenter för automatiserad handel.

Tanken är att investerare ska kunna automatisera delar av handelsprocessen och låta strategier fortsätta att arbeta även när marknaderna normalt är stängda.

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Mäklaren breddar dessutom sitt utbud med så kallade crypto perpetuals, derivat som ger investerare möjlighet att ta positioner med hävstång utan att äga den underliggande kryptovalutan.

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