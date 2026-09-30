Nu kan amerikanska investerare handla med värdepapper även på helgen. Det är plattformen Robinhood som börjar erbjuda möjligheten.
Spekulationerna blev sanna – aktieplattformen tillåter handel på helgen
Det har länge talats om att finansmarknaderna går i riktningen mot längre öppettider.
Nu kommer ett konkret bevis på det.
Den amerikanska nätmäklaren Robinhood utökar sina handelstider och lanserar nya AI-verktyg för automatiserad handel i ett försök att locka fler aktiva investerare.
Handeln ska bli mer automatiserad
Från nästa år ska kunder kunna handla vissa amerikanska aktier dygnet runt, även under helger, skriver CNBC.
Det innebär en utvidgning av Robinhoods nuvarande handelstjänst som redan ger kunder möjlighet att handla fem dagar i veckan utanför de ordinarie börstiderna.
Robinhood lanserar samtidigt AI-baserade verktyg som låter användare skapa egna så kallade agenter för automatiserad handel.
Tanken är att investerare ska kunna automatisera delar av handelsprocessen och låta strategier fortsätta att arbeta även när marknaderna normalt är stängda.
Mäklaren breddar dessutom sitt utbud med så kallade crypto perpetuals, derivat som ger investerare möjlighet att ta positioner med hävstång utan att äga den underliggande kryptovalutan.
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Tuff konkurrens på marknaden
Satsningen innebär att Robinhood breddar verksamheten från sin ursprungliga inriktning på courtagefri aktiehandel.
Konkurrensen mellan nätmäklare handlar i allt större utsträckning om tillgång till fler marknader och längre handelstider, men också om automatisering och snabbare handelsverktyg.
Robinhood konkurrerar därmed både med kryptobolag som Coinbase och traditionella nätmäklare som Charles Schwab.
Även andra aktörer har under det senaste året utökat möjligheterna till handel utanför ordinarie börstider.
Bolagets vd Vlad Tenev har beskrivit satsningen som ett sätt att ge småsparare tillgång till verktyg som tidigare främst varit tillgängliga för hedgefonder, banker och kvantitativa handelsfirmor.
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