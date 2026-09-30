Deutsche Bank-vd:n om de tyska skrällvalen: "Inte i investerarnas intresse"

Det har skrivits mycket om den politiska utvecklingen i Tyskland.

Nu varnar Deutsche Banks vd Christian Sewing för att den senaste tidens valresultat i Tyskland kan göra landet mindre attraktivt för internationella investerare.

Sewing pekar särskilt på framgångarna för det högernationalistiska Alternativ för Tyskland, AfD, och vänsterpartiet Die Linke i flera delstatsval under september.

Kan påverka bilden av Tyskland

AfD blev största parti i valen i Sachsen-Anhalt och Mecklenburg-Vorpommern, medan Die Linke vann valet i Berlin.

För internationella investerare är Tysklands politiska stabilitet, rättsstatliga principer och medlemskap i EU viktiga faktorer, enligt Sewing.

Han anser att den senaste tidens valresultat riskerar att påverka bilden av Tyskland som en stabil investeringsmarknad.

”Många investerare sneglar på Europa eftersom de tror att vi ännu inte drar tillräckligt nytta av ett gemensamt Europa. Om det sedan finns parter som faktiskt vänder Europa ryggen, så ligger det uppenbarligen inte i internationella investerares intresse”, säger Sewing.

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AfD driver bland annat en politik som innebär kraftigt begränsad invandring och asyl.

Partiet har under de senaste åren stärkt sin position i flera delar av landet och har etablerat sig som en central kraft i tysk politik.

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