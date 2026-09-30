Smarta klockor tog lyxklockans plats – nu är en ny produkt stekhet

Tillverkare av lyxklockor har traditionellt haft en lojal kundkrets och en produkt som många vill ha.

Men dessa företag står inför en förändrad marknad där smartklockor och andra bärbara teknikprodukter har tagit en allt större plats på konsumenternas handleder.

Det finns dock tecken på att den växande populariteten för smarta ringar kan ge traditionella klockor en oväntad möjlighet.

Färre schweiziska klockor exporteras

Andelen konsumenter som bär en traditionell klocka har enligt Deloitte minskat från 46 procent 2020 till 26 procent förra året, skriver Financial Times.

Bland yngre generationer är smartklockor betydligt vanligare än traditionella armbandsur.

Utvecklingen har också påverkat försäljningen. Den amerikanska klocktillverkaren Fossils intäkter från traditionella klockor föll med 67 procent mellan 2015 och 2025.

Även den schweiziska klockindustrin har fått se volymerna minska. Exportvolymerna 2025 låg 41 procent under nivån 2019.

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Lyxsegmentet klarade sig länge bättre än marknaden i stort. Schweiziska exportvärden steg kraftigt mellan 2020 och 2023, bland annat med hjälp av efterfrågan från förmögna amerikanska kunder.

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