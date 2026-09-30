När smarta klockor gjorde entré valde många bort den klassiska lyxklockan. Men nu har en ny produkt skapat mer plats på handleden.
Smarta klockor tog lyxklockans plats – nu är en ny produkt stekhet
Tillverkare av lyxklockor har traditionellt haft en lojal kundkrets och en produkt som många vill ha.
Men dessa företag står inför en förändrad marknad där smartklockor och andra bärbara teknikprodukter har tagit en allt större plats på konsumenternas handleder.
Det finns dock tecken på att den växande populariteten för smarta ringar kan ge traditionella klockor en oväntad möjlighet.
Färre schweiziska klockor exporteras
Andelen konsumenter som bär en traditionell klocka har enligt Deloitte minskat från 46 procent 2020 till 26 procent förra året, skriver Financial Times.
Bland yngre generationer är smartklockor betydligt vanligare än traditionella armbandsur.
Utvecklingen har också påverkat försäljningen. Den amerikanska klocktillverkaren Fossils intäkter från traditionella klockor föll med 67 procent mellan 2015 och 2025.
Även den schweiziska klockindustrin har fått se volymerna minska. Exportvolymerna 2025 låg 41 procent under nivån 2019.
Lyxsegmentet klarade sig länge bättre än marknaden i stort. Schweiziska exportvärden steg kraftigt mellan 2020 och 2023, bland annat med hjälp av efterfrågan från förmögna amerikanska kunder.
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Många vill ha smarta ringar
På senare tid har försäljningen dock stagnerat och exportvärdena börjat falla.
Samtidigt har så kallade smarta ringar vuxit snabbt. Oura, en av de ledande aktörerna, sålde 3,6 miljoner ringar under de senaste tolv månaderna.
Produkterna mäter bland annat sömn, aktivitet och andra hälsodata och har blivit populära bland yrkesgrupper med höga inkomster.
Om trenden fortsätter kan ringarna indirekt gynna traditionella klockor. Till skillnad från smartklockor bärs de på fingret och konkurrerar därför inte direkt om samma plats på handleden.
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Försöker locka kvinnor
Prisskillnaden mellan produkterna är stor. En Apple Watch kostar omkring 400–1 000 dollar, medan en genomsnittlig Rolex kostar omkring 17 000 dollar och en Cartier omkring 7 300 dollar.
För lyxklockindustrin finns också en möjlighet i kvinnliga konsumenter. Färre än en tredjedel av köparna av exklusiva klockor är kvinnor, samtidigt som kvinnor oftare än män uppger att de enbart använder smartklocka eller inte bär någon klocka alls.
Flera tillverkare försöker därför utveckla mer kvinnligt inriktade modeller. Branschen har länge utgått från att framgångsrika herrmodeller främst skulle göras mindre och förses med exempelvis diamanter eller färgade urtavlor.
Efterfrågan bland kvinnor skiljer sig dock på flera punkter. Mindre traditionella former, kvartsurverk och modeller som fungerar tillsammans med kläder kan vara viktigare faktorer, menar bedömare.
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