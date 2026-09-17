EU vill att fler elbilar tillverkas i Europa istället för i Kina och andra länder. Men europeiska biltillverkare är inte med på tåget ännu.
Europas biltillverkare protesterar mot ursprungsregler – kräver mer tid
Europeiska biltillverkare kräver att EU och Storbritannien skjuter upp skärpta ursprungsregler för elbilar.
Annars riskerar merparten av de elfordon som säljs mellan marknaderna att beläggas med tio procents tull från årsskiftet.
Branschorganisationen ACEA, som företräder Europas fordonstillverkare, uppger att de nya reglerna kan kosta industrin omkring 1,5 miljarder euro om året.
Måste uppfylla särskilda krav
Organisationen vill att införandet av kraven på batterier fasas in under ytterligare fem år, skriver Financial Times.
Bakgrunden är att reglerna för vad som ska räknas som ett europeisktillverkat fordon skärps den 1 januari 2027.
Kraven infördes i samband med Storbritanniens utträde ur EU och har redan skjutits upp från 2024.
För att slippa tull måste elbilar som säljs mellan Storbritannien och EU uppfylla särskilda krav på var batterier och andra komponenter har sitt ursprung.
Tillverkarna är dock fortfarande beroende av Kina för batterier och viktiga råmaterial.
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Varnar för försvagad utveckling
Enligt ACEA väntas omkring 82 procent av de 520 000 eldrivna personbilar och transportbilar som EU-tillverkare planerar att sälja i Storbritannien under 2027 inte uppfylla de nya kraven.
Det motsvarar fordon till ett värde av 17,9 miljarder euro.
Om reglerna införs som planerat måste tillverkarna antingen betala tullarna eller riskera att höja priserna och tappa marknadsandelar.
Branschorganisationen varnar för att detta även kan försvaga utvecklingen av den europeiska batteri- och elbilsindustrin.
ACEA vill därför att kravet på batteripack som tillverkats i EU eller Storbritannien skjuts upp till 2030.
Kravet på att även katodmaterialet ska ha europeiskt ursprung bör enligt organisationen inte börja gälla förrän 2032.
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Northvolt-kollapsen spelar in
Den europeiska bilindustrin har samtidigt fått mindre draghjälp än väntat av den växande elbilsmarknaden.
Försäljningen av elfordon har utvecklats långsammare än prognoserna, medan flera batteritillverkare haft svårt att bygga ut produktionen.
Batteritillverkaren Northvolts kollaps här i Sverige har ytterligare försvårat etableringen av europeiska leveranskedjor. Även andra tillverkare har haft problem med att skala upp sin verksamhet.
Storbritanniens fordonsindustri stöder också en senareläggning. Landets biltillverkare riskerar liksom de europeiska konkurrenterna att drabbas av tullar på export till andra sidan Engelska kanalen.
EU-kommissionen har ännu inte kommenterat kraven. Den brittiska regeringen uppger att den för dialog med bilindustrin om ursprungsreglerna och arbetar för att stödja handeln mellan Storbritannien och EU.
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