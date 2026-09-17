Europas biltillverkare protesterar mot ursprungsregler – kräver mer tid

Europeiska biltillverkare kräver att EU och Storbritannien skjuter upp skärpta ursprungsregler för elbilar.

Annars riskerar merparten av de elfordon som säljs mellan marknaderna att beläggas med tio procents tull från årsskiftet.

Branschorganisationen ACEA, som företräder Europas fordonstillverkare, uppger att de nya reglerna kan kosta industrin omkring 1,5 miljarder euro om året.

Måste uppfylla särskilda krav

Organisationen vill att införandet av kraven på batterier fasas in under ytterligare fem år, skriver Financial Times.

Bakgrunden är att reglerna för vad som ska räknas som ett europeisktillverkat fordon skärps den 1 januari 2027.

Kraven infördes i samband med Storbritanniens utträde ur EU och har redan skjutits upp från 2024.

För att slippa tull måste elbilar som säljs mellan Storbritannien och EU uppfylla särskilda krav på var batterier och andra komponenter har sitt ursprung.

ANNONS

Tillverkarna är dock fortfarande beroende av Kina för batterier och viktiga råmaterial.

Läs mer: Tyskland petas från tronen – Storbritannien tar över. Dagens PS