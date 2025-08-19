Medlemsklubben är inte längre öppen för allmänheten. Soho House köps upp av en amerikansk fastighetsjätte efter fyra tuffa år på börsen.
Soho House stänger dörren – köps ut från börsen
För fyra år sedan noterades kedjan för exklusiva medlemsklubbar, Soho House, på New York-börsen.
Det har varit en turbulent tid.
Nu står det klart att bolaget återigen blir ett privat bolag efter att ha accepterat ett bud som värderar bolaget till 2,7 miljarder dollar, skriver The Guardian.
Kutcher får en styrelseplats
Affären leds av det New York-baserade hotellföretaget MCR Hotels, som tillsammans med nya investerare tar över de publikt handlade aktierna till priset nio dollar styck.
Affären innebär att bolaget blir privat igen, samtidigt som kända namn stärker styrelsen. Den amerikanske skådespelaren och tech-investeraren Ashton Kutcher får en plats i styrelsen, medan MCR:s vd Tyler Morse utses till vice ordförande.
Soho House grundades 1995 i London av entreprenören Nick Jones. Sedan dess har kedjan vuxit till 48 öppna eller planerade klubbar globalt, med adresser i bland annat Stockholm, Paris, Istanbul, Bangkok, Mumbai, Los Angeles och New York.
Dyr strategi
I London finns tio klubbar. Kundkretsen har ofta bestått av kulturprofiler och kändisar, något som bidragit till varumärkets exklusiva image.
Bolagets expansionsstrategi har dock varit kostsam. Trots att intäkterna fördubblats de senaste tre åren har Soho House ackumulerat förluster på nästan 740 miljoner dollar under tiden som börsnoterat bolag.
Det har spätt på spekulationer om att företaget skulle köpas ut från börsen, skriver Breakit.
Aktiekursen har halverats
Aktien, som nådde över 14 dollar kort efter noteringen 2021, stängde på 7,64 dollar i fredags, men gick upp under måndagen när beskedet om köpet kom.
Bland befintliga storägare finns miljardären Ron Burkle med cirka 40 procent av aktierna, restauratören Richard Caring med 21 procent samt Goldman Sachs med 8 procent.
Grundaren Nick Jones behåller sitt innehav på fem procent. Dessa investerare förblir delägare även efter utköpet.
Stor spelare i fastighetsbranschen
Köparen MCR är USA:s tredje största hotelloperatör med mer än 150 fastigheter, bland dem det ikoniska TWA-hotellet vid JFK-flygplatsen i New York.
I London pågår bolagets omvandling av BT Tower till hotell efter ett köp på 275 miljoner pund i fjol.
