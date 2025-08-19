Soho House stänger dörren – köps ut från börsen

För fyra år sedan noterades kedjan för exklusiva medlemsklubbar, Soho House, på New York-börsen.

Det har varit en turbulent tid.

Nu står det klart att bolaget återigen blir ett privat bolag efter att ha accepterat ett bud som värderar bolaget till 2,7 miljarder dollar, skriver The Guardian.

Missa inte: Miljonärerna blir rikare – och håller lägre profil. Realtid

Kutcher får en styrelseplats

Affären leds av det New York-baserade hotellföretaget MCR Hotels, som tillsammans med nya investerare tar över de publikt handlade aktierna till priset nio dollar styck.

Affären innebär att bolaget blir privat igen, samtidigt som kända namn stärker styrelsen. Den amerikanske skådespelaren och tech-investeraren Ashton Kutcher får en plats i styrelsen, medan MCR:s vd Tyler Morse utses till vice ordförande.

Soho House i Stockholm öppnade för några år sedan och ligger i stadsdelen Östermalm. (Foto: Caisa Rasmussen/TT).

ANNONS

Soho House grundades 1995 i London av entreprenören Nick Jones. Sedan dess har kedjan vuxit till 48 öppna eller planerade klubbar globalt, med adresser i bland annat Stockholm, Paris, Istanbul, Bangkok, Mumbai, Los Angeles och New York.

Missa inte: Strategen: Här finns chans till fortsatt börsuppgång. Dagens PS