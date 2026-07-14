Softbanks vd: AI är ingen bubbla men kommer kosta 5000 miljarder

Under de senaste två åren har Softbank byggt upp en omfattande investeringsportfölj för att positionera sig som en central aktör inom AI, med tiotals miljarder dollar i satsningar på OpenAI, datacenter och robotikbolag.

”Att spendera 800 000 miljarder yen om året kommer att vara en avrundningsdifferens” om AI:s intäkter utgör 20 procent av världens BNP år 2040, sa Masayoshi Son på konferensen, enligt Reuters.

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Han preciserade dock inte hur han räknat fram vare sig dollarsumman eller BNP-andelen.

Vågade satsningar från Son

Son är känd för sina djärva satsningar på ny teknik och har tidigare gjort stora vinster på investeringar i bland annat Alibaba, men också bakslag som konkursen i WeWork.

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Bolagets just nu mest högprofilerade satsning är ChatGPT-utvecklaren OpenAI, där Softbanks sammanlagda investering väntas överstiga 60 miljarder dollar innan året är slut.

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Son upprepade också sin uppfattning att kritiker som talar om en AI-bubbla inte förstår vad tekniken faktiskt handlar om.