Softbanks vd Masayoshi Son fortsätter att blåsa liv i sin AI-optimism. Under bolagets årliga konferens i Tokyo på tisdagen sa han att utvecklingen av AI kommer att kräva investeringar på 5 000 miljarder dollar, motsvarande cirka 800 000 miljarder yen, varje år fram till 2040. Han avfärdade samtidigt tanken på att det skulle vara en bubbla som ”absurd”.
Softbanks vd: AI är ingen bubbla men kommer kosta 5000 miljarder
Under de senaste två åren har Softbank byggt upp en omfattande investeringsportfölj för att positionera sig som en central aktör inom AI, med tiotals miljarder dollar i satsningar på OpenAI, datacenter och robotikbolag.
”Att spendera 800 000 miljarder yen om året kommer att vara en avrundningsdifferens” om AI:s intäkter utgör 20 procent av världens BNP år 2040, sa Masayoshi Son på konferensen, enligt Reuters.
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Han preciserade dock inte hur han räknat fram vare sig dollarsumman eller BNP-andelen.
Vågade satsningar från Son
Son är känd för sina djärva satsningar på ny teknik och har tidigare gjort stora vinster på investeringar i bland annat Alibaba, men också bakslag som konkursen i WeWork.
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Bolagets just nu mest högprofilerade satsning är ChatGPT-utvecklaren OpenAI, där Softbanks sammanlagda investering väntas överstiga 60 miljarder dollar innan året är slut.
Son upprepade också sin uppfattning att kritiker som talar om en AI-bubbla inte förstår vad tekniken faktiskt handlar om.
Liknar tidigare teknikskiften
Uttalandena ligger i linje med vad Son sagt tidigare i år.
I en intervju med CNBC i juni uppskattade han att AI-revolutionen kan bli upp till 50 gånger större än it- och internetboomen kring millennieskiftet.
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Han jämförde utvecklingen med tidigare stora teknikskiften, som ofta följts av kraftiga börskorrigeringar men ändå inneburit långsiktig tillväxt, som bil- och elektronikindustrin efter börskraschen 1929.
Vid samma tillfälle presenterade Softbank en av sina största europeiska satsningar hittills: 75 miljarder euro i AI-infrastruktur i Frankrike, inklusive datacenter med en total kapacitet på 5 gigawatt i regionen Hauts-de-France, med driftstart planerad till 2031, enligt Realtid.
Enorma energibehov
Son lyfte även AI:s framtida energibehov.
Han förutspådde att AI-datacenter kommer att kräva en effekt på 3 terawatt år 2040 – motsvarande 1,8 gånger dagens globala elförbrukning. Behovet väntas till en början täckas huvudsakligen av gas, innan kärnfusion tar över som den dominerande energikällan, sa Son.
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Han målade även upp en vision om år 2040 där 100 000 miljarder AI-agenter fattar egna beslut och kommunicerar med varandra. ”Vi går från en människocentrerad värld till en agentcentrerad värld”, sa Son.