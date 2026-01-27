Småspararens favorit kan orsaka nästa börsbubbla

Passiva indexfonder har länge hyllats som ett billigt och effektivt sätt att spara på börsen.

Men nu visar ny forskning från Harvard University att det kan finnas risker med sparformen.

Resultatet visar att indexsparande nämligen kan bidra till nästa stora börsbubbla, skriver Dagens PS med hänvisning till The Economist.

Vanligare med indexfonder

Under de senaste decennierna har kapital i allt högre grad flyttats från aktivt förvaltade fonder till passiva produkter som följer breda index.

I USA uppskattas omkring 60 procent av nettotillgångarna i aktiefonder i dag vara placerade i indexfonder.

Utvecklingen har drivits av låga avgifter och studier som visar att få aktiva förvaltare slår index över tid.

Samtidigt innebär skiftet att allt fler investeringsbeslut i praktiken styrs av regelbaserade modeller snarare än individuella analyser, noterar The Economist.