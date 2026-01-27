Om du gillar att investera i indexfonder så är du inte ensam. Men sparformens popularitet kan också medföra nackdelar på sikt, visar ny forskning.
Småspararens favorit kan orsaka nästa börsbubbla
Passiva indexfonder har länge hyllats som ett billigt och effektivt sätt att spara på börsen.
Men nu visar ny forskning från Harvard University att det kan finnas risker med sparformen.
Resultatet visar att indexsparande nämligen kan bidra till nästa stora börsbubbla, skriver Dagens PS med hänvisning till The Economist.
Vanligare med indexfonder
Under de senaste decennierna har kapital i allt högre grad flyttats från aktivt förvaltade fonder till passiva produkter som följer breda index.
I USA uppskattas omkring 60 procent av nettotillgångarna i aktiefonder i dag vara placerade i indexfonder.
Utvecklingen har drivits av låga avgifter och studier som visar att få aktiva förvaltare slår index över tid.
Samtidigt innebär skiftet att allt fler investeringsbeslut i praktiken styrs av regelbaserade modeller snarare än individuella analyser, noterar The Economist.
Aktiepriserna pressas upp
Den nya forskningen visar att denna struktur kan göra aktiemarknaden mer sårbar. En central slutsats är att efterfrågan på aktier är mer trögrörlig än vad traditionell ekonomisk teori antar.
När stora kapitalflöden automatiskt styrs in i aktier via indexprodukter minskar kopplingen mellan aktiepriser och bolagens underliggande vinster.
I stället kan priser pressas upp enbart genom inflöden, oavsett värdering.
Blir en självförstärkande tendens
Forskarna pekar på att varje ny investerad dollar i aktiemarknaden, via indexfonder, kan förstärka det totala börsvärdet flera gånger om.
Mekanismen uppstår eftersom indexfonder köper aktier proportionellt efter marknadsvärde, vilket innebär att redan stora och dyra bolag får störst tillskott.
Detta riskerar att skapa självförstärkande prisuppgångar, där stigande kurser i sig lockar fram ännu mer kapital.
Flöden blir viktigare
Konsekvensen kan bli en marknad där prisrörelser drivs mer av flöden än av fundamentala faktorer.
I ett sådant system ökar risken för kraftiga korrigeringar när kapitalflödena vänder, exempelvis vid ränteuppgångar eller förändrat sparbeteende.
Eftersom indexfonder är så brett spridda kan effekterna slå mot hela marknaden samtidigt.
