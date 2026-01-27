27 jan. 2026

Realtid
Bybit

En ny standard

MISSA INTE:

”Det är ofta chefen som dricker mest”

Realtid.se
Börs & finans

Småspararens favorit kan orsaka nästa börsbubbla

indexfonder
Att spara i indexfonder har historiskt sett varit både enkelt och lönsamt för många småsparare, men det kan också ha sina nackdelar för hela systemet. (Foto: Oscar Olsson/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Om du gillar att investera i indexfonder så är du inte ensam. Men sparformens popularitet kan också medföra nackdelar på sikt, visar ny forskning.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Passiva indexfonder har länge hyllats som ett billigt och effektivt sätt att spara på börsen.

Men nu visar ny forskning från Harvard University att det kan finnas risker med sparformen.

Resultatet visar att indexsparande nämligen kan bidra till nästa stora börsbubbla, skriver Dagens PS med hänvisning till The Economist.

Vanligare med indexfonder

Under de senaste decennierna har kapital i allt högre grad flyttats från aktivt förvaltade fonder till passiva produkter som följer breda index.

I USA uppskattas omkring 60 procent av nettotillgångarna i aktiefonder i dag vara placerade i indexfonder.

Utvecklingen har drivits av låga avgifter och studier som visar att få aktiva förvaltare slår index över tid.

Samtidigt innebär skiftet att allt fler investeringsbeslut i praktiken styrs av regelbaserade modeller snarare än individuella analyser, noterar The Economist.

ANNONS
ANNONS

Aktiepriserna pressas upp

Den nya forskningen visar att denna struktur kan göra aktiemarknaden mer sårbar. En central slutsats är att efterfrågan på aktier är mer trögrörlig än vad traditionell ekonomisk teori antar.

När stora kapitalflöden automatiskt styrs in i aktier via indexprodukter minskar kopplingen mellan aktiepriser och bolagens underliggande vinster.

I stället kan priser pressas upp enbart genom inflöden, oavsett värdering.

Blir en självförstärkande tendens

Forskarna pekar på att varje ny investerad dollar i aktiemarknaden, via indexfonder, kan förstärka det totala börsvärdet flera gånger om.

Mekanismen uppstår eftersom indexfonder köper aktier proportionellt efter marknadsvärde, vilket innebär att redan stora och dyra bolag får störst tillskott.

Detta riskerar att skapa självförstärkande prisuppgångar, där stigande kurser i sig lockar fram ännu mer kapital.

ANNONS

Flöden blir viktigare

Konsekvensen kan bli en marknad där prisrörelser drivs mer av flöden än av fundamentala faktorer.

I ett sådant system ökar risken för kraftiga korrigeringar när kapitalflödena vänder, exempelvis vid ränteuppgångar eller förändrat sparbeteende.

Eftersom indexfonder är så brett spridda kan effekterna slå mot hela marknaden samtidigt.

Läs mer: Klassiska bilmärket var nära konkurs – nu säljer man slut. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BörsenbubblaIndexfonder
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Upptäck krypto på Bybit.

Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.

Kom igång!

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS