Med sjunkade födelsetal fruktade många leksaksbolag att framtiden skulle bli tuff. Men de har fått oväntad hjälp av en ny kundgrupp: vuxna.
Skammen har försvunnit – vuxna köper leksaker i massor
Vuxna konsumenter har blivit en avgörande drivkraft för den globala leksaksindustrin. Det är slutsatsen som flera bedömare drar.
På världens största leksaksmässa i Nürnberg, som nyligen firade 75 år, var det tydligt att branschen inte längre enbart vänder sig till barn.
Samlare, entusiaster och nostalgiker, många i kostym, dominerade gångarna, sida vid sida med montrar fyllda av exklusiva figurer, modellbyggen och avancerade byggsatser.
Större ekonomiskt utrymme
Enligt branschdata ökade den globala leksaksförsäljningen med omkring sju procent under det senaste året, till stor del tack vare ökade inköp från så kallade ”kidults”, vuxna som köper leksaker till sig själva.
I Europas fem största marknader har andelen utgifter som går till leksaker hos personer över 18 år mer än fördubblats under det senaste decenniet och står nu för en betydande del av omsättningen, skriver The Economist som har tittat närmare på fenomenet.
Utvecklingen välkomnas av tillverkarna. Vuxna, särskilt de utan barn, har ofta större ekonomiskt utrymme än yngre konsumenter och är beredda att betala höga priser för premiumprodukter och samlarutgåvor.
Färre barn föds
Till skillnad från barnleksaker, som främst säljs inför jul, sker vuxenköp jämnt fördelat över året, vilket skapar stabilare intäktsströmmar.
Demografiska förändringar förstärker trenden. Sjunkande födelsetal gör barnmarknaden allt mindre, vilket tvingar leksaksföretag att hitta nya målgrupper.
Samtidigt utvecklas marknadsföringen. Begränsade upplagor, samarbeten med modehus och sportvarumärken samt exklusiva medlemsklubbar används för att skapa efterfrågan.
Socialt accepterat att köpa leksaker
Vissa företag har också infört gameifierade försäljningsmodeller, där kunder köper produkter utan att veta exakt vad de får, vilket skapar spänning och samlarvärde.
Fenomenet har ibland tolkats som ett tecken på att vuxna vägrar släppa barndomen. Yngre generationer flyttar hemifrån senare, bildar familj senare och lever mer försiktiga liv än tidigare generationer.
I en osäker värld kan nostalgi och lek erbjuda trygghet, enligt den teorin.
Forskare pekar dock på att vuxnas lekande snarare speglar förändrade normer än verklighetsflykt. Lek och samlande har blivit socialt accepterat, och intresset sträcker sig över alla åldersgrupper.
