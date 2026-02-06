Skammen har försvunnit – vuxna köper leksaker i massor

Vuxna konsumenter har blivit en avgörande drivkraft för den globala leksaksindustrin. Det är slutsatsen som flera bedömare drar.

På världens största leksaksmässa i Nürnberg, som nyligen firade 75 år, var det tydligt att branschen inte längre enbart vänder sig till barn.

Samlare, entusiaster och nostalgiker, många i kostym, dominerade gångarna, sida vid sida med montrar fyllda av exklusiva figurer, modellbyggen och avancerade byggsatser.

Större ekonomiskt utrymme

Enligt branschdata ökade den globala leksaksförsäljningen med omkring sju procent under det senaste året, till stor del tack vare ökade inköp från så kallade ”kidults”, vuxna som köper leksaker till sig själva.

I Europas fem största marknader har andelen utgifter som går till leksaker hos personer över 18 år mer än fördubblats under det senaste decenniet och står nu för en betydande del av omsättningen, skriver The Economist som har tittat närmare på fenomenet.

Utvecklingen välkomnas av tillverkarna. Vuxna, särskilt de utan barn, har ofta större ekonomiskt utrymme än yngre konsumenter och är beredda att betala höga priser för premiumprodukter och samlarutgåvor.