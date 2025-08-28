Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar

Förra året fattade EU beslutet att använda ränteinkomster från Rysslands frysta tillgångar till finansieringen av Ukrainas krig.

Ungern, vars premiärminister Viktor Orbán bedöms stå nära Kreml, protesterade mot beslutet, men fick inget gehör.

Nu väljer landet att stämma EU för att man blev överkörda i omröstningen, skriver Euronews.

Ger miljardinkomster varje år

Nästan alla ränteintäkter, 99,7, från de frysta tillgångarna skickades vidare till Ukraina genom den så kallade European Peace Facility (EPF).

Programmet används för att finansiera militärt bistånd till partnerländer och har redan bidragit med mer än elva miljarder euro till Ukraina.

Ursula von der Leyen vill säkra fortsatt finansiering av Ukrainas dyra försvar i kriget mot Ryssland. (Foto: David Mareuil/AP/TT).

Intäkterna från de ryska tillgångarna beräknas ge mellan tre och fem miljarder euro per år.

Ungern motsätter sig detta och menar att beslutet kringgick landets vetorätt i EU.

