Flera miljarder euro från ryska ränteinkomster betalas årligen ut till Ukrainas försvar. Nu går Ungern till domstol i protest.
Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar
Förra året fattade EU beslutet att använda ränteinkomster från Rysslands frysta tillgångar till finansieringen av Ukrainas krig.
Ungern, vars premiärminister Viktor Orbán bedöms stå nära Kreml, protesterade mot beslutet, men fick inget gehör.
Nu väljer landet att stämma EU för att man blev överkörda i omröstningen, skriver Euronews.
Ger miljardinkomster varje år
Nästan alla ränteintäkter, 99,7, från de frysta tillgångarna skickades vidare till Ukraina genom den så kallade European Peace Facility (EPF).
Programmet används för att finansiera militärt bistånd till partnerländer och har redan bidragit med mer än elva miljarder euro till Ukraina.
Intäkterna från de ryska tillgångarna beräknas ge mellan tre och fem miljarder euro per år.
Ungern motsätter sig detta och menar att beslutet kringgick landets vetorätt i EU.
”Principen om jämlikhet kränktes”
Regeringen hävdar att man orättmätigt uteslöts från processen eftersom landet inte betraktades som ett ”bidragande medlemsland”.
”Som ett resultat kränktes principen om jämlikhet mellan medlemsstaterna och principen om Europeiska unionens demokratiska funktion, eftersom en medlemsstat orättvist och utan rättslig grund berövades sin rösträtt”, skriver Ungern i sin domstolsinlaga.
Kan få konsekvenser för framtiden
Fallet kan få långtgående konsekvenser om domstolen skulle gå på Ungerns linje. En prövning av vetorätten kan skapa prejudikat och i förlängningen påverka hur framtida beslut inom EU fattas.
Det gäller särskilt på utrikes- och säkerhetspolitiska områden där enhällighet ofta krävs. Samtidigt väntas processen ta flera år innan en dom meddelas.
Stödet fortgår
Trots det rättsliga steget fortsätter stödet till Ukraina.
Utöver EPF planeras ekonomisk hjälp också via den så kallade Ukraine Facility, ett separat verktyg som kan säkra fortsatt finansiering oavsett rättsläget kring de ryska tillgångarna.
Ungerns agerande har ytterligare skärpt motsättningarna inom unionen. Landet har vid upprepade tillfällen blockerat eller fördröjt gemensamma beslut om stöd till Ukraina.
