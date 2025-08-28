Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Rysk ränta går till Ukraina – Orbán protesterar

ungern
Viktor Orbán och hans ungerska regering har flera gånger motsatt sig stöd till Ukraina. (Foto: Leon Neal/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Flera miljarder euro från ryska ränteinkomster betalas årligen ut till Ukrainas försvar. Nu går Ungern till domstol i protest.

Förra året fattade EU beslutet att använda ränteinkomster från Rysslands frysta tillgångar till finansieringen av Ukrainas krig.

Ungern, vars premiärminister Viktor Orbán bedöms stå nära Kreml, protesterade mot beslutet, men fick inget gehör.

Nu väljer landet att stämma EU för att man blev överkörda i omröstningen, skriver Euronews.

Missa inte: Ekonomisk kris kan fälla Orbán: ”Finns inga idéer”. Realtid

Ger miljardinkomster varje år

Nästan alla ränteintäkter, 99,7, från de frysta tillgångarna skickades vidare till Ukraina genom den så kallade European Peace Facility (EPF).

Programmet används för att finansiera militärt bistånd till partnerländer och har redan bidragit med mer än elva miljarder euro till Ukraina.

Ursula von der Leyen vill säkra fortsatt finansiering av Ukrainas dyra försvar i kriget mot Ryssland. (Foto: David Mareuil/AP/TT).
Intäkterna från de ryska tillgångarna beräknas ge mellan tre och fem miljarder euro per år.

Ungern motsätter sig detta och menar att beslutet kringgick landets vetorätt i EU.

Missa inte: Därför vacklar Viktor Orban – efter mer än 18 år vid makten. Dagens PS

”Principen om jämlikhet kränktes”

Regeringen hävdar att man orättmätigt uteslöts från processen eftersom landet inte betraktades som ett ”bidragande medlemsland”.

”Som ett resultat kränktes principen om jämlikhet mellan medlemsstaterna och principen om Europeiska unionens demokratiska funktion, eftersom en medlemsstat orättvist och utan rättslig grund berövades sin rösträtt”, skriver Ungern i sin domstolsinlaga.

Missa inte: Ukrainsk attack stoppar rysk olja till Europa. Dagens PS

Kan få konsekvenser för framtiden

Fallet kan få långtgående konsekvenser om domstolen skulle gå på Ungerns linje. En prövning av vetorätten kan skapa prejudikat och i förlängningen påverka hur framtida beslut inom EU fattas.

Det gäller särskilt på utrikes- och säkerhetspolitiska områden där enhällighet ofta krävs. Samtidigt väntas processen ta flera år innan en dom meddelas.

Missa inte: Ungern inför pristak på mat efter stigande missnöje. Realtid

Stödet fortgår

Trots det rättsliga steget fortsätter stödet till Ukraina.

Utöver EPF planeras ekonomisk hjälp också via den så kallade Ukraine Facility, ett separat verktyg som kan säkra fortsatt finansiering oavsett rättsläget kring de ryska tillgångarna.

Ungerns agerande har ytterligare skärpt motsättningarna inom unionen. Landet har vid upprepade tillfällen blockerat eller fördröjt gemensamma beslut om stöd till Ukraina.

Missa inte: EU-länder protesterar mot gasförslag: ”Ekonomiskt självmord”. Realtid

EURysslandUkrainaUngern
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

